تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 14:55:00 كفرقاسم - وفاة مفيد عثمان حماد (ابو الراوي) 44 عاما متأثرا بحروقه جراء تعرضه لحادث طرق |  2019-02-04 14:55:56 شكوك حول لحاق ميسي بكلاسيكو الكأس |  2019-02-04 14:55:29 الحريري : من يقف في وجهي عليه أن يتنحى |  2019-02-04 13:55:47 "طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! |  2019-02-04 13:55:12 ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور |  2019-02-04 13:55:26 قائد شرطة مسجاف: انخفاض بحوادث الطرق بنسبة 33% |  2019-02-04 12:40:17 الطالبة ملاك قيس رئيسة مجالس طلاب مدارس جديدة - المكر |  2019-02-04 12:55:03 فيديو .. تماسيح في شوارع أستراليا بعد الفيضانات |  2019-02-04 11:55:11 استقبال رسمي للبابا فرنسيس في قصر الرئاسة بأبوظبي |  2019-02-04 11:26:02 قمة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد - بعد غد الاربعاء |  2019-02-04 11:13:01 صو- شعارات عنصرية على جدران مسجد بدير دبوان برام الله |  2019-02-04 10:55:57 العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما |  2019-02-04 10:26:48 في الشهر الاول من العام 2019 - 13 قتيلا عربيا بحوادث الطرق |  2019-02-04 10:17:14 استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع |  2019-02-04 10:09:24 ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شكوك حول لحاق ميسي بكلاسيكو الكأس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة البلوجرانا المرتقبة أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في ظل استمرار غياب ثنائي هجوم الفريق بداعي الإصابة.



وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مران الفريق الكتالوني، اليوم الإثنين، في اطار استعدادات البلوجرانا لمباراة  ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا.


وافتقد الفريق الكاتالوني لخدمات النجم الأرجنتيني، لليوم الثاني على التوالي، حيث تواجد في الصالة الرياضية لحين إجراء الفحص الطبي حول إمكانية مشاركته، في مباراة الأربعاء المقبل، بعدما حرمته الإصابة من الانضمام لتدريبات الفريق.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن البرغوث سوف يشارك في تدريبات الغد قبل المباراة بيوم واحد، حينها سيتم اختباره لمعرفة إمكانية انضمامه لقائمة الكلاسيكو من عدمها.


ومن جانبه، خاض الفرنسي عثمان ديمبلي مرانًا فردياً على العشب بالمدينة الرياضية، ومن المتوقع مشاركته في تدريبات الغد، على الرغم من أن موقفه من المشاركة أكثر تعقيدا من زميله الأرجنتيني، خاصة بعد تعرضه لالتواء في الكاحل ثم نزله برد.


ويخوض البلوجرانا كلاسيكو من العيار الثقيل أمام غريمه الأزلي ريال مدريد، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي الكأس، في موقعة تمهد لصدامين أخرين بين عملاقي الكرة الإسبانية خلال شهر واحد لحساب إياب البطولة ذاتها والجولة الـ26 من الليجا. 

تصوير - AFP




كلمات متعلقة

شكوك, حول, لحاق, ميسي, بكلاسيكو, الكأس,

تابعونــا

هاري كين يسرّع في رحلة التعافي هاري كين يسرّع في رحلة التعافي 2019-02-04 | 13:57:33

يخطط هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال...

لاعب يشوه خصمه بالدوري الإنجليزي.. وفيديو للحظة الإصابة لاعب يشوه خصمه بالدوري الإنجليزي.. وفيديو للحظة الإصابة 2019-02-04 | 12:50:47

أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بجروح خطيرة في وجهه، خلال لقاء ناديه...

قمة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد - بعد غد الاربعاء قمة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد - بعد غد الاربعاء 2019-02-04 | 11:26:02

أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم برشلونة حامل اللقب في مواجهة غريمه اللدود...

فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة 2019-02-04 | 10:00:49

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بثلاثية...

العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ 2019-02-04 | 08:25:20

عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا ، على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى...

مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء 2019-02-03 | 13:42:21

في كشف وصفته شبكة "فوكس سبورتس" بالمشين، قال المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم...

أليجري يبرر تصرف ديبالا أليجري يبرر تصرف ديبالا 2019-02-03 | 12:00:30

وجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم...

عناد بورتو يؤجل حسم صفقة ريال مدريد عناد بورتو يؤجل حسم صفقة ريال مدريد 2019-02-03 | 10:25:03

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو، من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي...

الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو 2019-02-03 | 09:15:27

تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة،...

بارما يصدم يوفنتوس في الوقت القاتل بارما يصدم يوفنتوس في الوقت القاتل 2019-02-03 | 07:00:51

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما، بنتيجة 3-3، اليوم السبت، في إطار الجولة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة طبيب نساء مخالفات جنسية متعالجات لديه عيادة الناصرة اعتقال شرطة تحقيق حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرافتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةوقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com