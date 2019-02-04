هاري, كين, يسرّع, في, رحلة, التعافي,

كلمات متعلقةهاري, كين, يسرّع, في, رحلة, التعافي,
سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة...
أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بجروح خطيرة في وجهه، خلال لقاء ناديه...
أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم برشلونة حامل اللقب في مواجهة غريمه اللدود...
أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بثلاثية...
عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا ، على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى...
في كشف وصفته شبكة "فوكس سبورتس" بالمشين، قال المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم...
وجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم...
توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو، من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي...
تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة،...
سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما، بنتيجة 3-3، اليوم السبت، في إطار الجولة...