هاري, كين, يسرّع, في, رحلة, التعافي,

يخطط هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال زيارة علاجية إلى الولايات المتحدة، لكنه لن يتعجل العودة إلى الملاعب قبل الوقت المتوقع.

ومن المرجح أن يغيب مهاجم توتنهام هوتسبير حتى مارس المقبل، بعدما تعرض لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد في 13 يناير، وسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للتعافي.وقال كين، الذي ذهب إلى أتلانتا لمتابعة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، لشبكة "سكاي سبورتس": "سنزيد من سرعة التعافي وسنرى كيف ستصبح الأمور الأسبوع المقبل".