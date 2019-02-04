"خلع, الحجاب", يدفع, أمل, حجازي, لإطلاق, أغنية, "حجابك, تاجك",

أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت حجازي أغنيتها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحجاب، حيث كتبت على صفحاتها الخاصة: "أهديكم أغنيتي (حجابك تاج)، وأتمنى أن تؤثر إيجاباً على كل محجبة وغير محجبة، وعلى كل من هي مترددة في حجابها".وقال ملحن الأغنية مصطفى شكري، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "فكرة تقديم (حجابك تاج) بدأت عقب قيام الفنانة حلا شيحة بخلع حجابها، وما أثير بعدها حول أن الحجاب فرض أم لا، ووقتها اتصلت بي الفنانة أمل حجازي وقالت لي إنها تريد تقديم أغنية عن الحجاب لتطرح رؤيتها بدون أن تكون موجهة لشخص محدد".وتابع: "قمت بترشيح نص الشاعرة سلمى رشيد، ولحنته، وقام بالتوزيع حسام صعابي، وسجلتها أمل من حوالي 30 يومًا، وتم تصوير الكليب".وفي سياق متصل، فاجأت الفنانة المعتزلة شهيرة جمهورها بالظهور الأول بدون حجاب، وذلك في احتفالية خيرية بمناسبة "عيد الحب"، التي أقيمت مساء أمس السبت، وكانت بصحبتها الفنانة سهير رمزي التي خلعت الحجاب منذ فترة، مما أثار جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأن قرار خلعهما للحجاب جاء بعد وقت طويل من ارتدائه.