تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 13:55:47 "طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! |  2019-02-04 13:55:12 ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور |  2019-02-04 13:55:26 قائد شرطة مسجاف: انخفاض بحوادث الطرق بنسبة 33% |  2019-02-04 12:40:17 الطالبة ملاك قيس رئيسة مجالس طلاب مدارس جديدة - المكر |  2019-02-04 12:55:03 فيديو .. تماسيح في شوارع أستراليا بعد الفيضانات |  2019-02-04 11:55:11 استقبال رسمي للبابا فرنسيس في قصر الرئاسة بأبوظبي |  2019-02-04 11:26:02 قمة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد - بعد غد الاربعاء |  2019-02-04 11:13:01 صو- شعارات عنصرية على جدران مسجد بدير دبوان برام الله |  2019-02-04 10:55:57 العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما |  2019-02-04 10:26:48 في الشهر الاول من العام 2019 - 13 قتيلا عربيا بحوادث الطرق |  2019-02-04 10:17:14 استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع |  2019-02-04 10:09:24 ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه |  2019-02-04 10:00:43 هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري |  2019-02-04 10:00:45 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم |  2019-02-04 10:00:49 فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سلطت وسائل إعلام فلسطينية الضوء على الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية في السلفادور وهو رجل الأعمال الفلسطيني الأصل والمنحدر من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية نجيب أبو كيلة.


وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الرئيس نجيب أبو كيلة قطان (37 عاما) المولود في العاصمة سان سلفادور، من أب فلسطيني توفي منذ عامين وأم سلفادورية.


أبو كيلة، المتزوج منذ 4 أعوام من السلفادورية Gabriela Rodriguez هو من خارج حزبين رئيسيين اعتادا تداول السلطة منذ انتهت الحرب الأهلية في البلاد عام 1992، وكان منذ 2015 حتى العام الماضي رئيسا لبلدية العاصمة، واشتهر بحملته المستمرة على مكافحة الفساد والمرتشين، لذلك أنهى بفوزه عقودا من تبادل الحكم بين حزب "جبهة فارابوندو مارتي" اليساري ومنافسه حزب "التحالف الوطني الجمهوري" المحافظ.


وحل منافسه الأساسي رجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" في المتربة الثانية بحوالي 32% من الأصوات، فيما حظي هوغو إرنانديز مرشح "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" الحاكمة بتأييد نحو 14% من الناخبين.


وأعلنت المحكمة الانتخابية اليوم الاثنين أن أبو كيلة، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها، جعل المنصب الأول في البلاد من نصيبه، وإلا كان عليه خوض جولة إعادة في مارس المقبل ضد صاحب المركز الثاني، فيما لو حصل كل منهما على أقل من 50% من الأصوات.

تصوير - afp




كلمات متعلقة

ناييب, بوكيلي, -, نجيب, قطان.., من, هو, الفلسطيني, رئيس, السلفادور,

تابعونــا

استقبال رسمي للبابا فرنسيس في قصر الرئاسة بأبوظبي استقبال رسمي للبابا فرنسيس في قصر الرئاسة بأبوظبي 2019-02-04 | 11:55:11

أقيمت، الاثنين، مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي...

العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما 2019-02-04 | 10:55:57

عثرت البحرية التركية على حطام غواصة ألمانية غرقت قبل 75 عاما في مياه البحر...

استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع 2019-02-04 | 10:17:14

هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر...

صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور 2019-02-04 | 10:00:37

اسفرت الانتخابات الرئاسية في السلفادور عن فوز كاسح ومن الجولة الاولى لرجل...

للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد 2019-02-04 | 08:34:15

للمرة الأولى تاريخيا، استقل بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب سيارة...

أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق 2019-02-04 | 06:17:35

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتواصل على مستوى منخفض مع الحكومة...

البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية 2019-02-03 | 21:59:56

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،...

غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري 2019-02-03 | 12:17:21

أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور...

البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج 2019-02-03 | 10:59:30

يتوقع وصول البابا فرنسيس مساء الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة هي...

هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ 2019-02-03 | 11:20:19

نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلجامع الجزار الشيخ سمير عاصي فيديو يرد على منتقدي التبرك شعرة الرسول لحية الكريم تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان طعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين مصرع عامل كابول مرشد سالم سقط عليه جسم ثقيل ورشة بنءا مدينة حيفا اسعاف شرطة مستشفىسخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء نحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت 900 مليون التخطيط تعزيز تطوير القرى البدوية الحكومة نتنياهو اجتماع رئيس مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةمفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com