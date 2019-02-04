ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور

سلطت وسائل إعلام فلسطينية الضوء على الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية في السلفادور وهو رجل الأعمال الفلسطيني الأصل والمنحدر من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية نجيب أبو كيلة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الرئيس نجيب أبو كيلة قطان (37 عاما) المولود في العاصمة سان سلفادور، من أب فلسطيني توفي منذ عامين وأم سلفادورية.أبو كيلة، المتزوج منذ 4 أعوام من السلفادورية Gabriela Rodriguez هو من خارج حزبين رئيسيين اعتادا تداول السلطة منذ انتهت الحرب الأهلية في البلاد عام 1992، وكان منذ 2015 حتى العام الماضي رئيسا لبلدية العاصمة، واشتهر بحملته المستمرة على مكافحة الفساد والمرتشين، لذلك أنهى بفوزه عقودا من تبادل الحكم بين حزب "جبهة فارابوندو مارتي" اليساري ومنافسه حزب "التحالف الوطني الجمهوري" المحافظ.وحل منافسه الأساسي رجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" في المتربة الثانية بحوالي 32% من الأصوات، فيما حظي هوغو إرنانديز مرشح "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" الحاكمة بتأييد نحو 14% من الناخبين.وأعلنت المحكمة الانتخابية اليوم الاثنين أن أبو كيلة، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها، جعل المنصب الأول في البلاد من نصيبه، وإلا كان عليه خوض جولة إعادة في مارس المقبل ضد صاحب المركز الثاني، فيما لو حصل كل منهما على أقل من 50% من الأصوات.تصوير - afp