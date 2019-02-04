قائد, شرطة, مسجاف:, انخفاض, بحوادث, الطرق, بنسبة, 33%,

"انخفاض بنسبة 33% في حوادث الطرق" هذا ما اكده رون اوفير قائد شرطة مسجاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة صباح اليوم .

واضاف :" كما وشهدت سنة 2018 انخفاضا بنسبة 10% اطلاق النار و15% في العنف وان شرطة مسجاف صادرت 180 سيارة مطورة انزلت عن الشارع .شرطة مسجاف عززت قوتها من خلال زيادة في القوى البشرية والفعاليات في مشاريع متطورة مثل :"قبل وسافر" في مدارس المنطقة مساعدة اهالي الطلاب في الصباح عند دخولهم المدرسة لتسيير حركة السير وعدم الازدحامات امام المدارس.وتابع :" افتتحنا محطات في السلطات المحلية لتقديم الخدمات يومية للمواطن باتصال مباشر دون الحضور لمركز الشرطة لتوفير الخدمات للمواطنين بما يتعلق بكل القضايا كحوادث الطرق وشهادات والاستفسارات .وقال ايضا :" بدانا بمشروع ارشادي لصفوف الاطفال وطلاب المدارس للتاكيد على اهمية خدمات الشرطة تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب .وانهى :" عملنا على فرض الامن في منطقة البطوف خلال انتخابات هادئة وحضارية باقل مشاكل مقارنة بمناطق اخرى".