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نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا الصغيرتين بالأبيض والأسود، أرفقتها بكلمات تعبّر عن شعور الأم الذي تجدد معها للمرة الثالثة.



وعلقت نانسي على الصورة قائلة إليها بالقول: “هدية جديدة من الله وشعاع جديد يضيء منزلنا. طفلتي الجميلة ليا، أتوق لبدء رحلتنا معاً وأعدك أن أبقى إلى جانبك دائماً. انتظرنا قدومك، نحبك أيتها الغالية. الآن بعدما احتضنتك بين ذراعيّ تضاعفت تلك المشاعر عشرة أضعاف. تعجز الكلمات عن التعبير عن حبنا لك يا ليا الغالية”.

 
يذكر أنّ عجرم وضعت مولودتها أمس والتي جاءت قبل أسبوعين من الموعد المتوقّع للولادة.




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