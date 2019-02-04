الطالبة ملاك قيس رئيسة مجالس طلاب مدارس جديدة - المكر

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"انخفاض بنسبة 33% في حوادث الطرق" هذا ما اكده رون اوفير قائد شرطة مسجاف خلال المؤتمر...
خطّ مجهولون يرجح انهم من جماعة ما تسمى بتدفيع الثمن من المستوطنين اليهود، فجر...
منذ بداية عام 2019 قتل 30 شخصًا على الطرق, 13 منهم من المجتمع العربي, وقتل اثنان من...
اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الاثنين، رجلا (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد...
طرأ انخفاض على عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد خلال السنوات...
استنكر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بشدة صباح اليوم الاثنين استمرار...
ضبطت الشرطة سائقا 19 عاما من ام الفحم وهو يقود سيارة بسرعة 198 كلم/س قرب مفرق...
عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت...
اليوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: في اطار مكافحه شرطة...