الطالبة ملاك قيس رئيسة مجالس طلاب مدارس جديدة - المكر

جرى مؤخراً وتحت اشراف وحدة الشبيبة في المجلس المحلي جديدة - المكر انتخاب الطالبة ملاك قيس ، طالبة مدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية ، رئيسة لمجالس طلاب مدارس جديدة – المكر، إضافة الى تقلدها قبل فترة وجيزة لمنصب رئيسة مجلس طلاب مدرسة دار العلوم الثانوية .

وقد صرحت الطالبة ملاك قيس ، طالبة الصف الحادي عشر ، عن رؤية تصورية مستقبلية حول خطتها في العمل والبناء حيث قالت: "سأعمل جاهدة لخدمة كافة الطلاب على صعيد المدرسة والبلد، وسأقوم بعدة مهام من أهمها وأبرزها فعاليات لامنهجية كفعاليات الحذر على الطرق ، حملات نظافة ، بناء نواة مكتبة عامة، دورات ارشاد وتوعية حول السلامة العامة والتوجيه الاكاديمي . يحدوني الأمل في تعاون المجلس المحلي وجميع أطياف جديدة - المكر سعياً وراء النجاح".بهذه المناسبة تتقدم مدرسة دار العلوم الثانوية الاهلية ، من إدارة وهيئة تدريسية ، بأجمل باقات التهنئة للطالبة ملاك قيس متمنين لها دوام التقدم والنجاح والتوفيق في تحمل مسؤولية المنصب حيث ترى المدرسة في الطالبة ملاك قيس من خيرة طلاب المدرسة لكي تشغل هذا المنصب وهو فخر للمدرسة بشكل خاص ولجديدة – المكر بشكل عام آملين بذلك أن تقوم بخدمة أترابها والبلد عامة لما فيه الخير والمصلحة للجميع.