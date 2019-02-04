لاعب, يشوه, خصمه, بالدوري, الإنجليزي.., وفيديو, للحظة, الإصابة,

أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بجروح خطيرة في وجهه، خلال لقاء ناديه "ريدينغ" مع ضيفه أستون فيلا ضمن الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم.

وداس لاعب أستون فيلا، الإنجليزي تيرون مينغس، على وجه أوليفيرا، خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت، وقد نقل اللاعب البرتغالي على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.ولاحقا وجه مينغس رسالة اعتذار إلى أوليفيرا بعد ما حدث في مباراة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.وكتب مينغس عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أحب تمامًا ارتداء هذا القميص، خاصة مع الحفاظ على نظافة شباكنا"، مضيفا: "أشعر بأسف شديد لأوليفيرا، آمل أن يكون على ما يرام".تجدر الإشارة إلى أن أوليفيرا البالغ من العمر 27 عاما كان قد لعب في صفوف أندية رين الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو الإسباني، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في العام 2015، كما لعب مع المنتخب البرتغالي بين عامي 2012 و2017.