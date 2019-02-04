تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 13:55:47 "طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! |  2019-02-04 13:55:12 ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور |  2019-02-04 13:55:26 قائد شرطة مسجاف: انخفاض بحوادث الطرق بنسبة 33% |  2019-02-04 12:40:17 الطالبة ملاك قيس رئيسة مجالس طلاب مدارس جديدة - المكر |  2019-02-04 12:55:03 فيديو .. تماسيح في شوارع أستراليا بعد الفيضانات |  2019-02-04 11:55:11 استقبال رسمي للبابا فرنسيس في قصر الرئاسة بأبوظبي |  2019-02-04 11:26:02 قمة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد - بعد غد الاربعاء |  2019-02-04 11:13:01 صو- شعارات عنصرية على جدران مسجد بدير دبوان برام الله |  2019-02-04 10:55:57 العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما |  2019-02-04 10:26:48 في الشهر الاول من العام 2019 - 13 قتيلا عربيا بحوادث الطرق |  2019-02-04 10:17:14 استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع |  2019-02-04 10:09:24 ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه |  2019-02-04 10:00:43 هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري |  2019-02-04 10:00:45 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم |  2019-02-04 10:00:49 فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استقبال رسمي للبابا فرنسيس في قصر الرئاسة بأبوظبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقيمت، الاثنين، مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، الذي وصل، الأحد، البلاد في زيارة تاريخية تؤكد أن الإمارات باتت عاصمة عالمية للتسامح.



واستقبل البابا فرنسيس، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.


وكان البابا فرنسيس وصل إلى أبوظبي في زيارة تاريخية سيعقد خلالها لقاء خاصا مع شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين في مسجد الشيخ زايد الكبير.


ورافق موكب البابا الفرنسيس ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة قصر الرئاسة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.


وبعدها، عزف السلام البابوي للفاتيكان والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حلقت طائرات الفرسان في سماء قصر الرئاسة مشكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة.


ورحب الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد بـ"زيارة ضيف البلاد الكبير البابا فرنسيس إلى الدولة". وأعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة التاريخية لرجل السلام والمحبة.


وأكدا ثقتهما بأن الزيارة ستسهم في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم.

تصوير - afp




كلمات متعلقة

استقبال, رسمي, للبابا, فرنسيس, في, قصر, الرئاسة, بأبوظبي,

تابعونــا

ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور 2019-02-04 | 13:55:12

سلطت وسائل إعلام فلسطينية الضوء على الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية...

العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما العثور على غواصة هتلر المختفية منذ 75 عاما 2019-02-04 | 10:55:57

عثرت البحرية التركية على حطام غواصة ألمانية غرقت قبل 75 عاما في مياه البحر...

استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع 2019-02-04 | 10:17:14

هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر...

صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور 2019-02-04 | 10:00:37

اسفرت الانتخابات الرئاسية في السلفادور عن فوز كاسح ومن الجولة الاولى لرجل...

للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد 2019-02-04 | 08:34:15

للمرة الأولى تاريخيا، استقل بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب سيارة...

أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق 2019-02-04 | 06:17:35

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتواصل على مستوى منخفض مع الحكومة...

البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية 2019-02-03 | 21:59:56

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،...

غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري 2019-02-03 | 12:17:21

أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور...

البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج 2019-02-03 | 10:59:30

يتوقع وصول البابا فرنسيس مساء الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة هي...

هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ 2019-02-03 | 11:20:19

نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفاشارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون احتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرةالبطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com