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ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة كمذيعة لتقديم أحد البرامج.



 انتشر بطريقة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ديانا كرزون وهي تعلن بنفسها عن الانضمام لقناة الجزيرة أثناء تواجدها في برنامج “هذا الصباح”، قائلة “مشاهدينا الأعزاء دائما تعرفون أنني فنانة ومطربة منذ 16 عاما، ولكن اليوم أنا مذيعة رسمية لقناة الجزيرة”


على الفور خرجت ديانا كرزون لتوضح حقيقة الأمر، وقالت إنها لم تعمل كمذيعة في قناة “الجزيرة”، وأن ذلك كان عبارة عن تقمص لدور المذيعة فقط على سبيل الترويج لحقلة برنامج “هذا الصباح” أثناء حلوها ضيفة مع مذيعي البرنامج، وذلك بحسب تصريحاتها لموقع “سوالف” الاردني.




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