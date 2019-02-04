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فيمينا



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أسست شركة "فيمينا" عام 1960، من قبل تسفي بلومنتشوك – المختص بالأنسجة والأقمش الذي وصل البلاد قادمًا من أوروبا عام 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.  


تملك "فيمينا" اليوم 15 فرعًا وتسوّق منتجاتها بعشرات نقاط البيع الإضافية في أنحاء البلاد. حددت "فيمينا" شعارًا لها بالرد على الاحتياجات المختلفة لجمهور النساء في إسرائيل وأن تعرض عليهم الجودة الفضلى بأسعار مقبولة.

في السنوات الأخيرة توسع عرض منتوجاتها، وباتت تعرض إضافة الى حمالات الصدر (الصدريات) والملابس الداخلية متنوّعًا كبيرًا من الملابس الداخلية، كملابس ليلية، الجرابات، الجوارب الطويلة، مشدّ، الأحذية البيتية والمزيد المزيد.


لدى "فيمينا" متنوّع كبير من التصميمات الكلاسيكية الى جانب تصميمات "على الموضة" عصرية وحتى متنوّع من الأزياء العصرية، والتي تستوفي الشروط المشددة وتُنتج بأعلى درجات الجودة. 



التصميم ملطّف، هشّ تقريبًا ويشدد ويبرز جمالية تناسق القصّة مع التشديد على التفاصيل الصغيرة.


في مجموعة "فيمينا" تججدين أنه تُستخدم أقمشة متنوّعة وعديدة من الأقمشة الناعمة والفاخمة، بدمج التطريزات والأقمشة المزركشة، الدانتيل والأنسجة المزخرشة المعقدة بصناعة يدوية واكسسوارات لبقة مشذفة تجعل كل قطعة أزياء أكثر "موضة" وملاءمة للسيدات.



كذلك نجد في المجموعة تلاعب على نمط التناقضات بين المكشوف والشفاف والمستّر، اللامع والأسود "مات" وأقسام تُحاكي الميول المعاصرة الأنيقة لعام 2019.


عدا عن أهمية اختيار الأقمشة، تعمل مصممات الأزياء في الشبكة على البحث بشكل مستديم عن تكنولوجيا جديدة كحمالات صدر MEMORY التي تحفظ شكل الصدر، حمالات صدر "سبايسر" ذات البصمة وحمالات صدر SOFT CUP ذات الملمس الناعم جدًا التي تتحوّل لتصبح كبشرية ثانية SECOND SKIN.


تفخر "فيمينا" بكونها جزءًا من خزانة المرأة الاسرائيلية منذ أكثر من نصف قرن وتعد بمواصلة الطموح نحو التميّز والإبداع بهدف ايجاد القطعة الأنسب لكل امرأة وامرأة.




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