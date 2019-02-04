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قمة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد - بعد غد الاربعاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم برشلونة حامل اللقب في مواجهة غريمه اللدود ريال مدريد في الدور قبل النهائي، بينما سيلتقي ريال بيتيس مع بلنسية في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.



ويعني هذا أن مواجهة قطبي الكرة الإسبانية ستتكرر ثلاث مرات خلال أربعة أسابيع، إذ يستضيف ريال مدريد غريمه الكتالوني في قمة بدوري الدرجة الأولى في الثاني من مارس/آذار .

وسيقام لقاء الذهاب في كامب نو معقل برشلونة، بطل الكأس 30 مرة، بعد غد الأربعاء وتتكرر القمة إيابا في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 من الشهر الجاري.


وحصد برشلونة اللقب في آخر أربع سنوات، بعد أن نال ريال مدريد اللقب لآخر مرة في 2014. ويلعب ريال بيتيس على أرضه أولا ثم يزور بلنسية في الإياب في نفس يومي مواجهتي ريال وبرشلونة.


وستقام المباراة النهائية في ملعب بنيتو بيامارين معقل بيتيس في اشبيلية يوم 25 مايو أيار المقبل. وحول برشلونة تأخره 2-صفر ذهابا إلى فوز ساحق 6-1 على اشبيلية ليتأهل للدور قبل النهائي.


وكان طريق ريال مدريد أسهل إلى قبل النهائي، بعد أن فاز 4-2 بملعبه على جيرونا وكرر الانتصار 3-1 خارج ملعبه. وفاز بيتيس 4-2 على اسبانيول في مجموع مباراتين بدور الثمانية، بينما تجاوز بلنسية هزيمته 3-2 أمام خيتافي، ليتفوق 3-1 إيابا، بعد أن أحرز هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، في ملعبه ميستايا.




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