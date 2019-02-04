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صو- شعارات عنصرية على جدران مسجد بدير دبوان برام الله



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خطّ مجهولون يرجح انهم من جماعة ما تسمى بتدفيع الثمن من المستوطنين اليهود، فجر الاثنين، شعارات معادية للعرب على جدران مسجد "المراح" في بلدة دير دبوان شرق رام الله.



وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، إن مجموعة من المستوطنين، داهموا البلدة، وخطّوا شعارات باللغة العبرية، ورسموا نجمة "داود" على جدران مسجد "المراح" في البلدة، وأشار إلى أنّ السكان وجدوا مادة "غير معروفة" تم إلقائها داخل المسجد.




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