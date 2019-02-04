في الشهر الاول من العام 2019 - 13 قتيلا عربيا بحوادث الطرق

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"انخفاض بنسبة 33% في حوادث الطرق" هذا ما اكده رون اوفير قائد شرطة مسجاف خلال المؤتمر...
جرى مؤخراً وتحت اشراف وحدة الشبيبة في المجلس المحلي جديدة - المكر انتخاب الطالبة...
خطّ مجهولون يرجح انهم من جماعة ما تسمى بتدفيع الثمن من المستوطنين اليهود، فجر...
اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الاثنين، رجلا (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد...
طرأ انخفاض على عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد خلال السنوات...
استنكر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بشدة صباح اليوم الاثنين استمرار...
ضبطت الشرطة سائقا 19 عاما من ام الفحم وهو يقود سيارة بسرعة 198 كلم/س قرب مفرق...
عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت...
اليوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: في اطار مكافحه شرطة...