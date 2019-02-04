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في الشهر الاول من العام 2019 - 13 قتيلا عربيا بحوادث الطرق



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منذ بداية عام 2019  قتل 30 شخصًا على الطرق, 13 منهم من المجتمع العربي,  وقتل اثنان من المجتمع العربي في الأسبوع الماضي.  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, قتل أربعة أشخاص من المجتمع العربي حتى هذا الحين.



منذ بداية العام قتل طفلان من الفئة العمرية (0-14) في حوادث طرق, كلاهما من المجتمع العربي. ثمانية من الذين قتلوا من المجتمع العربي تتراوح أعمارهم بين 25-44 سنة, وآخر من الفئة العمرية 45-64  بالإضافة الى رجل مسن آخر (65+). أحد القتلى كان من المشاة , وكان ثمانية منهم سائقي سيارة من المجتمع العربي. منذ بداية عام 2019 كان هناك 21 سائق من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق مميتة (قتل فيها شخص واحد على الأقل) , ثلاثة منهم في الأسبوع الماضي.


جمعية أور ياروك: "منذ بدابة العام لا يزال عدد القتلى من المجتمع العربي آخذا في الارتفاع بشكل مستمر, وما زالت الأعداد صعبة ومؤلمة, بعد عام من التراجع الكبير في عدد القتلى ويجب على الدولة عدم التهاون في ذلك ويتعين عليها أن تفعل كل شيء من أجل الحد من عدد القتلى والمحافظة على الانخفاض في عدد القتلى بل وأكثر.  يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق, الاهتمام بالبنى التحتية في البلدات العربية, للاستثمار في المعلومات المخصصة التي من شأنها أن تقود السائقين للسفر بأمان وعدم تعريض أنفسهم ومستخدمي الطرق الآخرين للخطر فضلا عن زيادة الإنفاذ. فقط من خلال عملية شاملة ومتكاملة يمكننا مواصلة خفض عدد القتلى على الطرق







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