crazy, line, تطلق, تشكيلة, صيف, 2019,

مع اقتراب ربيع-صيف 2019 اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة غنية ومتنوعة صممت هذه المرة وبشكل مفاجئ بوحي من احتفالية 100 عام لمنح المرأة حق التصويت, هو احتفال أزياء ديمقراطي لجميع النساء ، بغض النظر عن الأصل ,اللون والعمر. حرية الاختيار هي أيضا حرية اختيار الأسلوب واللون من بين التشكيلة الواسعة.

تتنوع التشكيلة الجديدة في أساليب وألوان تعبر عن "هروب" متفائل من الوضع السياسي العالمي. كما ان الالوان المستعملة كثيرة وتنتقل من الوان ناعمة ، الى الألوان المحايدة كالأسود ,الأبيض ,الحجر والانديجو ، واستعمال ألوان من عالم البهارات الخاصة إلى الألوان الزاهية باللون الأحمر ,الأزرق الملكي ,الفوشيا ,الأصفر ,البرتقالي والأخضر.سيكون الصيف هذا العام مشمسًا ، رومانسيًا ,مغريًا وموردا بمجموعة مختارة من النسيج والمطبوعات من موضة المربعات والخطوط ، بأسلوب يتوافق مع فكرة الحرية العالمية.crazy line افتتحت الموسم بثلاث تشكيلات اولية تتضمن مجموعات الازياء التالية:INDIGO INTO THE GARDEN مجموعة بالوان ازرق –احمر واخضر-ازرق التي تتضمن فساتين,جاكيتات, بناطيل, قمصان وبلوزات بقصة "T".קבוצת ה-URBAN WORKD: مجموعة حضارية باللون الأسود / الكريم، مع لمسات ملونة من الأحمر والأخضر. تتضمن هذه المجموعة جاكيت الجاكارد القصيرة بألوان الاسود / الكريم يرافقه بناطيل جيرسي باللون الاسود. بالإضافة الى اطقم من قماش الكتان التي تحتوي بلوزة قصيرة بدون اكمام وبناطيل وفستان من نسيج خاص. קבוצת ה- DENIM WORLD:مجموعة الكاجوال من عالم الجينز ، بألوان الاندييجو المختلفة بلمسات من لون المرجان. من بين هذه مجموعة يمكن ايجاد جاكيت جينز مع بناطيل مصممة ومطاط في الخصر ، إلى جانب فساتين قصيرة من الجينز مزينة بمطبوعات أو بتصميم جاكارد هندسي، وبلوزة مع فتحات وبلوزة سادة بأللون الأزرق الفاتح مع تطريز الورد.تشكيلة ازياء ربيع-صيف 2019 متوفرة في جميع فروع شبكة "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص www.crazyline.com