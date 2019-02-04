استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع

هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر من 1100 شخص على ترك منازلهم بعدما فتحت السلطات بوابات سد فى أعقاب أيام من هطول أمطار غزيرة ملأت الخزانات وفاضت.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مدمرة في أستراليا والتي تم تعريفها بأنها "الأسوأ منذ 100 عام". وأغرقت المدينة بأكملها ، وانقطعت الكهرباء وأُجبر الآلاف على الرحيل. وجلبت معها الثعابين والتماسيح .وتلقت خدمات الطوارئ آلاف الاتصالات خلال الليل فى أنحاء مختلفة من مدينة تاونزفيل حيث امتلأت مراكز الإيواء. وأوضحت صور بثت على وسائل التواصل الاجتماعى بعض التماسيح فى الشوارع.وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستازيا باليشيه فى مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية "هذا أمر يحدث مرة كل قرن. لم أر مثل هذا من قبل". وقالت باليشيه إن آلاف المنازل ربما تضررت من الفيضانات فى الولاية التى عادة ما تتعرض للأعاصير والفيضانات.وقال مكتب الأرصاد الجوية إن منسوب مياه الأمطار بلغ 1.16 متر فى أنحاء منطقة تاونزفيل ومن المتوقع أن تسقط 100 ملليمتر أخرى من الأمطار على المنطقة اليوم الاثنين.ووصف السكان المذعورون ووثقوا في التماسيح والثعابين التي جرفتها الفيضانات تم توثيق تمساح يبلغ طوله حوالي مترين وهو يزحف خارج مدخل مبنى سكني.تصوير - afp