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ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الاثنين، رجلا (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد تفتيش قامت به في منزله، حيث عثرت على مسدسين، وأمشاط وذخيرة.



واشارت الشرطة الى انها تنوي التوجه للمحكمة اليوم لطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .




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