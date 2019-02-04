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زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بافتتاح فيلمه الجديد «الأعمال المنظمة2» للمخرج التركي يلماز اردوغان، وسط حضور فني وإعلامي واسع.



كيفانج حضر حفل الافتتاح برفقة زوجته، مصممة الأزياء باشاك ديزر، حيث سرقت الأخيرة الأنظار من فريق العمل بأناقة مفرطة، إذ اختارت فستان أسود قصير، ونسقت معه بالطو وردي ناعم، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء أسود ذو كعب عالي شديد الأناقة، كما حرصت باشاك على تهنئة زوجته بصورة رومانسية جمعتهما، وحمّست الفانز على مشاهدة الفيلم في دور العرض السينمائي.


يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية.


من ناحية أخرى، يعرض لكيفانج تاتليتوج حاليا مسلس«الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، وهو العمل الدرامي الذي عاد به للشاشة الصغيرة لعد مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي شارك في بطولته أمام توبا بويوكستون.




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