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هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 مع انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لمسكنهم الجديد في المسكن الريفي بفروغمور، قررت الملكة إليزابيث إهداء الزوجين هدية ثمينة جدا.



ووفقا لصحيفة "ميرور"، قررت الملكة إليزابيث إهداء حفيدها هاري وزوجته شيئا لا يقدر بثمن، وهو اختيار لوحات فنية "نادرة" من المجموعة الملكية للملكة إليزابيث.


 وقدمت الملكة قائمة بعدد من اللوحات "النادرة"، سيتمكن الزوجان الاختيار منها لمنزلهما الجديد في ويندزور، الذي انتقلا إليه مؤخرا.


وتضم مجموعة الملكة إليزابيث حوالي 600 لوحة لليوناردو دا فينشي، و20 قطعة لمايكل آنجلو، كما تضم لوحات معاصرة لآندي وارهول وأنيش كابور.


وتقدر اللوحة الواحدة من هذه التشكيلة بثمن قد يصل لمئات الملايين، ولكنها ليست للبيع.




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