تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 10:17:14 استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع |  2019-02-04 10:09:24 ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه |  2019-02-04 10:00:43 هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري |  2019-02-04 10:00:45 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم |  2019-02-04 10:00:49 فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة |  2019-02-04 10:00:37 صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور |  2019-02-04 09:31:19 انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد |  2019-02-04 09:26:28 صور - اضرام النار بسيارة معلم مدرسة والقاء قنابل صوت في طرعان - رئيس المجلس:يجب وقف هذه الاعمال فورا |  2019-02-04 08:50:32 اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس وأزمة سير |  2019-02-04 08:34:15 للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد |  2019-02-04 08:25:20 العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ |  2019-02-04 08:23:31 البحرين - أكبر منتزه ترفيهي بحري في العالم |  2019-02-04 06:17:35 أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق |  2019-02-04 06:13:57 أجواء مستقرة حتى الاربعاء مع توقعات بتجدد الامطار |  2019-02-03 21:59:56 البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.



وقال فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ألعب في المكان الذي يراه المدرب أفضل بالنسبة لي، وسأفعل كل شيء لمساعدة الفريق، سواء على اليمين أو اليسار أو الوسط، وسأواصل العمل للفوز مع ريال مدريد".


وأضاف: "لقد أصبحنا أفضل في 2019، وهذه هي أحسن لحظة لنا منذ بداية الموسم، وسوف نواصل العمل لمواصلة السير في هذا الطريق".


وتابع: "اللعب أساسيًا في الكلاسيكو؟ لا أعرف، القرار فقط بيد المدرب، وسوف نلعب من أجل الفوز".


وأردف: "أنا سعيد لقدرتي على مساعدة زملائي، الذين كانوا بجانبي منذ وصولي، والآن حان وقت الاستمتاع بهذه اللحظة، ومواصلة العمل للتحسن".


واختتم: "علينا الراحة الآن، والعمل للفوز على برشلونة، والقادم لا يُخيفني، فأن ألعب في ريال مدريد أفضل فريق في العالم، ولا أخاف أي شيء".


تصوير - afp




كلمات متعلقة

فينيسيوس:, حان, وقت, الاستمتاع.., ونتطلع, للفوز, على, برشلونة,

تابعونــا

العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ 2019-02-04 | 08:25:20

عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا ، على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى...

مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء 2019-02-03 | 13:42:21

في كشف وصفته شبكة "فوكس سبورتس" بالمشين، قال المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم...

أليجري يبرر تصرف ديبالا أليجري يبرر تصرف ديبالا 2019-02-03 | 12:00:30

وجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم...

عناد بورتو يؤجل حسم صفقة ريال مدريد عناد بورتو يؤجل حسم صفقة ريال مدريد 2019-02-03 | 10:25:03

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو، من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي...

الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو 2019-02-03 | 09:15:27

تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة،...

بارما يصدم يوفنتوس في الوقت القاتل بارما يصدم يوفنتوس في الوقت القاتل 2019-02-03 | 07:00:51

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام نظيره بارما، بنتيجة 3-3، اليوم السبت، في إطار الجولة...

ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا ميسي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا 2019-02-02 | 22:16:25

تعادل برشلونة مع فالنسيا بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب...

ريال مدريد يستمتع بالحرب الدائرة في تشيلسي ريال مدريد يستمتع بالحرب الدائرة في تشيلسي 2019-02-02 | 07:00:39

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أنَّ ريال مدريد، يستمتع بالحرب الدائرة في...

كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-02-01 | 19:38:42

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهة من...

قطر تتوج بكأس آسيا بعد هزيمة الساموراي الياباني قطر تتوج بكأس آسيا بعد هزيمة الساموراي الياباني 2019-02-01 | 19:35:20

توج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون مصرع شاب سائق قلنسوة حادث طرق اصكدام عامود فقد السيطرة شرطة اسعاف رائد ابراهيم سلامة اصابة فتى كفر مندا تعرض دهس حادث مستشفى رمبام تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة اطلاق نار اصابة شابين الناصرة مجهولون الشرطة شارع بولس السادس فيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةانقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة عرب اضرام حرق النار صف صفوف الشبلي الشرطة اعتقال مشتبه شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافالطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 85 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةام الفحم العنف اطلاق النار شرطة اللجنة الشعبية مظاهرة ضد العنف مظاهرة قطرية حاشدة قلنسوة رفضا استنكارا جريمة هدم البيوت 11 بيتا مشاركة واسعة المحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com