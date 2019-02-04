فينيسيوس:, حان, وقت, الاستمتاع.., ونتطلع, للفوز, على, برشلونة,

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

وقال فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ألعب في المكان الذي يراه المدرب أفضل بالنسبة لي، وسأفعل كل شيء لمساعدة الفريق، سواء على اليمين أو اليسار أو الوسط، وسأواصل العمل للفوز مع ريال مدريد".وأضاف: "لقد أصبحنا أفضل في 2019، وهذه هي أحسن لحظة لنا منذ بداية الموسم، وسوف نواصل العمل لمواصلة السير في هذا الطريق".وتابع: "اللعب أساسيًا في الكلاسيكو؟ لا أعرف، القرار فقط بيد المدرب، وسوف نلعب من أجل الفوز".وأردف: "أنا سعيد لقدرتي على مساعدة زملائي، الذين كانوا بجانبي منذ وصولي، والآن حان وقت الاستمتاع بهذه اللحظة، ومواصلة العمل للتحسن".واختتم: "علينا الراحة الآن، والعمل للفوز على برشلونة، والقادم لا يُخيفني، فأن ألعب في ريال مدريد أفضل فريق في العالم، ولا أخاف أي شيء".تصوير - afp