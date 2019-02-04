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انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



طرأ انخفاض على عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد خلال السنوات الماضية بفضل الاكتشاف المبكر لهذا المرض والوقاية منه والعمليات الجراحية لاستئصال الأورام السرطانية. 


ومع ذلك جاء في تقرير نشرته وزارة الصحة عشية حلول يوم السرطان العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين أن ارتفاعًا طرأ على عدد النساء دون سن الرابعة وأربعين عامًا المصابات بسرطان الثدي.

 ويشير التقرير الى ان نسبة الإصابة بمرض السرطان على اختلاف انواعه لدى السيدات العربيات يرتفع سنويًا بقرابة ثلاثة بالمائة، بينما تظل النسبة ذاتها لدى الرجال العرب واليهود مستقرة. 

فيما ازداد عدد حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء العربيات بنحو سبعة عشر بالمائة.


الصورة توضيحية - تصوير - afp




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