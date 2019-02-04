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صور - اضرام النار بسيارة معلم مدرسة والقاء قنابل صوت في طرعان - رئيس المجلس:يجب وقف هذه الاعمال فورا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استنكر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بشدة صباح اليوم الاثنين استمرار مسلسل العنف، وإحراق السيارات وإلقاء القنابل وترويع المواطنين في قرية طرعان ، والتي تمس بأمن وأمان وسلامة المواطنين، وآخرها إحراق سيارة المربي صبحي عدوي، أبو الطارق، وإلقاء القنابل في الحي الشرقي فجر اليوم الاثنين .



واضاف مازن عدوي :" لا يمكن السكوت أكثر على هذا الوضع الذي بات يقض مضاجع كل مواطن غيور على مصلحة طرعان وأمنها، ونطالب الجميع بالوقوف في وجه هذه الآفة، وتوحيد الموقف، وكذلك أن تأخذ الشرطة دورها وأن تقوم بعملها، لنتجنب حدوث كارثة، لا سمح الله، تكون عواقبها وخيمة.


وانهى مازن عدوي :" استمرار هذه الأعمال سيجر طرعان أكثر إلى داخل مستنقع يصعب الخروج منه".




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