ضبط, فحماوي, 19, عاما, يقود, بسرعة, 198, كلم/س,

ضبطت الشرطة سائقا 19 عاما من ام الفحم وهو يقود سيارة بسرعة 198 كلم/س قرب مفرق (الياجور) على شارع 70 المسموح فيه السياقة بسرعة قصوى 90 كلم/س .تم توقيف السائق والتحقيق معه وسحب رخصته لمدة 30 يوما على ان يتم اليوم النظر مجددا بقضيته في محكمة السير في حيفا .

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