تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 10:17:14 استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع |  2019-02-04 10:09:24 ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه |  2019-02-04 10:00:43 هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري |  2019-02-04 10:00:45 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم |  2019-02-04 10:00:49 فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة |  2019-02-04 10:00:37 صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور |  2019-02-04 09:31:19 انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد |  2019-02-04 09:26:28 صور - اضرام النار بسيارة معلم مدرسة والقاء قنابل صوت في طرعان - رئيس المجلس:يجب وقف هذه الاعمال فورا |  2019-02-04 08:50:32 اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس وأزمة سير |  2019-02-04 08:34:15 للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد |  2019-02-04 08:25:20 العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ |  2019-02-04 08:23:31 البحرين - أكبر منتزه ترفيهي بحري في العالم |  2019-02-04 06:17:35 أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق |  2019-02-04 06:13:57 أجواء مستقرة حتى الاربعاء مع توقعات بتجدد الامطار |  2019-02-03 21:59:56 البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط فحماوي 19 عاما يقود بسرعة 198 كلم/س



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




ضبطت الشرطة  سائقا 19 عاما من ام الفحم وهو يقود سيارة بسرعة 198 كلم/س قرب مفرق (الياجور) على شارع 70 المسموح فيه السياقة بسرعة قصوى 90 كلم/س .


تم توقيف السائق والتحقيق معه وسحب رخصته لمدة 30 يوما على ان يتم اليوم النظر مجددا بقضيته في محكمة السير في حيفا .




كلمات متعلقة

ضبط, فحماوي, 19, عاما, يقود, بسرعة, 198, كلم/س,

تابعونــا

ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه 2019-02-04 | 10:09:24

اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الاثنين، رجلا (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد...

انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد 2019-02-04 | 09:31:19

طرأ انخفاض على عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد خلال السنوات...

صور - اضرام النار بسيارة معلم مدرسة والقاء قنابل صوت في طرعان - رئيس المجلس:يجب وقف هذه الاعمال فورا صور - اضرام النار بسيارة معلم مدرسة والقاء قنابل صوت في طرعان - رئيس المجلس:يجب وقف هذه الاعمال فورا 2019-02-04 | 09:26:28

استنكر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بشدة صباح اليوم الاثنين استمرار...

اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس وأزمة سير اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس وأزمة سير 2019-02-04 | 08:50:32

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت...

أجواء مستقرة حتى الاربعاء مع توقعات بتجدد الامطار أجواء مستقرة حتى الاربعاء مع توقعات بتجدد الامطار 2019-02-04 | 06:13:57

اليوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...

الغجر:احباط عملية تهريب 11 كيلو غرام من المخدرات واعتقال 3 اشخاص الغجر:احباط عملية تهريب 11 كيلو غرام من المخدرات واعتقال 3 اشخاص 2019-02-04 | 00:02:42

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: في اطار مكافحه شرطة...

تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه 2019-02-03 | 21:10:47

افترق فريقا الدرجة العليا لكرة القدم عيروني كريات شمونه واتحاد ابناء سخنين...

مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت 2019-02-03 | 21:09:09

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مساء اليوم الأحد، تبنيها لقرار...

اخلاء عشرات العائلات اثر حريق في مبنى شرقي القدس اخلاء عشرات العائلات اثر حريق في مبنى شرقي القدس 2019-02-03 | 21:07:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:عناتا...

اصابة متوسطة لشاب تعرض للطعن في الطيبة اصابة متوسطة لشاب تعرض للطعن في الطيبة 2019-02-03 | 20:45:13

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاحد اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة الليلة الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل الناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة مسيرة سياراة معلمي سياقة معلمو أزمة تستات شارع الشاطئ عرب يهود اضراب نطح مسن حكم مخفف الشمال المحامي مراد مفرع لمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها سالم زلفة تظاهرة ضد العنف رجال نساء اطلاق نار عنف نبذ طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفجورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com