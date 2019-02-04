ضبط, فحماوي, 19, عاما, يقود, بسرعة, 198, كلم/س,

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اعتقلت الشرطة ، صباح اليوم الاثنين، رجلا (53 عامًا)، من سكان الفريديس، وذلك بعد...
طرأ انخفاض على عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد خلال السنوات...
استنكر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بشدة صباح اليوم الاثنين استمرار...
عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت...
اليوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: في اطار مكافحه شرطة...
افترق فريقا الدرجة العليا لكرة القدم عيروني كريات شمونه واتحاد ابناء سخنين...
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مساء اليوم الأحد، تبنيها لقرار...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:عناتا...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاحد اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة...