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اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس وأزمة سير



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عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة بيت شيمش على اخماد حريق شبّ داخل سيارة كانت مسافرة في أنفاق "هرئيل" شرقًا لاتجاه القدس. وعلى ما يبدو فإنّ الحريق شبّ بالسيارة نتيجة لحادث طرق وقع بين عدّة سيارات في النفق.



عمل رجال الإطفاء على اخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف من النفق. يذكر أنّه لم يبلغ عن عالقين، فيما تسبب الأمر بازدحامات مرورية في المكان تقوم الشرطة على معالجتها.

مرفق صور وفيديو – تصوير: سلطة الإطفاء والانقاذ




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