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عند 23 تحت الصفر... البيرة تتحول إلى ثلج!
2019-02-04 08:41:37
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عند 23 تحت الصفر... البيرة تتحول إلى ثلج!
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