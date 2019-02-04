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مصرع 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني في موسكو
2019-02-04 08:38:16
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مصرع 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني في موسكو
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قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .
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