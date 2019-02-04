تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 10:17:14 استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع |  2019-02-04 10:09:24 ضبط مسدسان وذخيرة في بيت بالفريديس واعتقال مشتبه |  2019-02-04 10:00:43 هدية لا تقدر بثمن من الملكة إليزابيث للأمير هاري |  2019-02-04 10:00:45 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم |  2019-02-04 10:00:49 فينيسيوس: حان وقت الاستمتاع.. ونتطلع للفوز على برشلونة |  2019-02-04 10:00:37 صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور |  2019-02-04 09:31:19 انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في البلاد |  2019-02-04 09:26:28 صور - اضرام النار بسيارة معلم مدرسة والقاء قنابل صوت في طرعان - رئيس المجلس:يجب وقف هذه الاعمال فورا |  2019-02-04 08:50:32 اندلاع حريق بسيارة في نفق قرب القدس وأزمة سير |  2019-02-04 08:34:15 للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد |  2019-02-04 08:25:20 العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ |  2019-02-04 08:23:31 البحرين - أكبر منتزه ترفيهي بحري في العالم |  2019-02-04 06:17:35 أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق |  2019-02-04 06:13:57 أجواء مستقرة حتى الاربعاء مع توقعات بتجدد الامطار |  2019-02-03 21:59:56 البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر في بيت واحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للمرة الأولى تاريخيا، استقل بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب سيارة واحدة، فضلا عن إقامتهما في بيت واحد مشترك خلال تواجدهما في الإمارات في مؤتمر الأخوة الدولي.




ونشر حساب لقاء الأخوة الإنسانية، صورة للإمام الطيب والبابا فرنسيس يستقلان سيارة واحدة، وعلق عليها: "التواضع والتسامح متمثلا في شخصيتين عظيمتين. البابا فرنسيس والإمام الطيب يستقلان سيارة واحدة ويقيمان في بيت واحد، وهذا يحدث للمرة الأولى في التاريخ على أرض الإمارات".



ووصل البابا فرنسيس، مساء أمس إلى مطار أبو ظبي الدولي، وكان على رأس مستقبليه، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها التي يقوم بها بابا الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية.


ومن المقرر أن تستمر زيارة البابا من 3 حتى 5 فبراير الجاري، وسيشارك خلالها في أعمال المؤتمر العالمي "الأخوة الإنسانية" الذي انطلق في أبوظبي أمس الأحد، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية عالمية.




كلمات متعلقة

للمرة, الأولى, تاريخيا.., البابا, وشيخ, الأزهر, في, بيت, واحد,

تابعونــا

استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع استراليا - فيضانات كوينزلاند..التماسيح والثعابين في الشوارع 2019-02-04 | 10:17:14

هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر...

صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور صور - فلسطيني الأصل من بيت لحم يفوز برئاسة السلفادور 2019-02-04 | 10:00:37

اسفرت الانتخابات الرئاسية في السلفادور عن فوز كاسح ومن الجولة الاولى لرجل...

أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق أردوغان : ما زلنا على اتصال مع دمشق 2019-02-04 | 06:17:35

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتواصل على مستوى منخفض مع الحكومة...

البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية البابا فرنسيس يصل الإمارات في زيارة تاريخية 2019-02-03 | 21:59:56

وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،...

غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري 2019-02-03 | 12:17:21

أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور...

البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج 2019-02-03 | 10:59:30

يتوقع وصول البابا فرنسيس مساء الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة هي...

هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ 2019-02-03 | 11:20:19

نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه...

مقربون من نتنياهو يتبرعون للمتورطين في تدخل روسيا بانتخاب ترامب مقربون من نتنياهو يتبرعون للمتورطين في تدخل روسيا بانتخاب ترامب 2019-02-03 | 09:09:40

في ظل تخوف إسرائيل من التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة، أفادت تقارير أن...

مادورو يؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا مادورو يؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا 2019-02-03 | 07:00:46

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت عن استعداده لدعم مبادرة إجراء...

أسواق العالم تجدد الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي أسواق العالم تجدد الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي 2019-02-02 | 09:47:59

أعلنت شركة الائتمان الدولية اس اند بي الليلة الماضية إبقاء التصنيف الائتماني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة وقفات احتجاجية اعتداء طالبات غاز مسيل دموع قرية جسر الزرقاء مداخل مدارس توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهرمهرجان الميلاد فسوطة اختتام احتفالات قرية مشاركة واسعة الكبير اهالي القريةمأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com