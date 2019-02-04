للمرة, الأولى, تاريخيا.., البابا, وشيخ, الأزهر, في, بيت, واحد,

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هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر...
اسفرت الانتخابات الرئاسية في السلفادور عن فوز كاسح ومن الجولة الاولى لرجل...
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتواصل على مستوى منخفض مع الحكومة...
وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،...
أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور...
يتوقع وصول البابا فرنسيس مساء الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة هي...
نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه...
في ظل تخوف إسرائيل من التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة، أفادت تقارير أن...
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت عن استعداده لدعم مبادرة إجراء...
أعلنت شركة الائتمان الدولية اس اند بي الليلة الماضية إبقاء التصنيف الائتماني...