إليسا, تُبكي, جمهورها, بكلمات, عن, مرضها, على, المسرح.., فيديو,

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، كلمة مؤثرة لجمهورها خلال إحيائها حفلًا غنائيًا بالقرية العالمية بدبي، وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

إليسا، قالت في كلمتها: «كانوا مفكرين وجودي على هالمسرح بذكرني بذكريات متعبة، لإن رغم كل اللي صار السنة الماضية وما حدا كان عارف شو بني بس احطوني بكمية محبة وعطف أنا ما كنت بحياتي بتصورها».ووجهت رسالة شكر خاصة لجمهورها قالت فيها: «أنا اليوم أقوى»، وقدمت عدد كبير من أغانيها التي تفاعل معها جمهورها.وكانت إليسا، قد تعرضت العام الماضي للإغماء على نفس المسرح، خلال إحيائها حفلها الغنائي، وذلك بسبب تناولها للعلاج الإشعاعي بعد أن اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، ورفضت وقتها نقلها للمستشفى حتى لا يتم تسريب الحبر للصحافة وتم إحضار طبيبها الخاص في كواليس الحفل.وكشفت إليسا، عن إصابتها بالسرطان، بعد طرح فيديو كليب أغنية «إلى كل اللي بيحبوني»، ونشرت فيه صور حية لتلقيها العلاج الإشعاعي وكذلك خضوعها للأشعة.