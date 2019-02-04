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7 أغذية لاتتناولها على الفطور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فطور الصباح بالنسبة للبعض الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، ويعد تناول الطعام بطريقة ذكية في الصباح الباكر مفيدا جدا لأجسامنا، وهو ما يدعو للتساؤل عن الأغذية التي علينا عدم تناولها في وجبة الفطور إذا كنا نرغب في اتباع نظام غذائي متوازن وصحي.


ونقدم لك هنا سبعة أغذية ينصح بتجنبها على الفطور:

1- المعجنات

المعجنات تفتقر للقيمة الغذائية المطلوبة، وتكون عادة مليئة بالدهون غير الصحية والسكر. ومهما كان شكل المعجنات فهي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وارتفاع مستويات الدهون.

2- العصير

يفضل الكثيرون شرب كوب من عصير البرتقال يوميا، ولطالما نصحتنا الأمهات والجدات بشرب العصير طازجا حتى لا يفقد الفيتامينات والمغذيات.

ولكن العصير ليس الخيار الأكثر صحية في فطور الصباح، وذلك لا يقتصر على العصائر المصنعة فقط، بل يشمل أيضا الطازجة منها؛ نظرا لأنها غنية بالفيتامينات فعلا ولكنها تفتقر للألياف. ويحتوي العصير على نسبة عالية من السكر دون ألياف.

3- حبوب الإفطار

حسب موقع هيلث لاين، يتم تصنيع حبوب الإفطار عن طريق الحبوب المكررة التي جُردت من جميع الألياف والفيتامينات والمعادن تقريبا، مما يعني أن القيمة الغذائية التي توفرها ضئيلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية، للكاتبة آدا نونيوث.

4- الفطائر والوافل

ليست الفطائر الخيار المفضل لدى الكثيرين في فطور الصباح، ولكن إذا كنت معتادا على إعدادها فمن الأفضل أن تتوقف عن ذلك. فتماما مثل الحبوب، هذه المنتجات مصنوعة من الدقيق المكرر الذي يفتقر إلى أي قيمة غذائية. وتحتوي الفطائر والوافل على نسبة قليلة من البروتينات مما يجعلك تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.

5- عصائر السموثي

لا يُنصح بشرب هذا النوع من العصائر في الصباح لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات المكررة، وهذا لن يجعلك تشعر بالارتياح.

6- لوح الطاقة (energy bar)

نظرا لضيق الوقت خلال الصباح لتناول الإفطار، قد يضطر البعض إلى تناول لوح الطاقة ظنا منهم أن ذلك سيمنح الطاقة الكافية التي تحتاجها أجسامهم إلى حين حلول وقت الغداء. ولكن هذا النوع من الأغذية ليس الخيار الأفضل لفطور الصباح لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر الصناعي والزيوت المهدرجة التي يمكن أن تزيد مستوى الكوليسترول في الدم.

7- الخبز الأبيض


الخبر الأبيض مصنوع من الدقيق المكرر، ولذلك من الأفضل تناول الخبز الكامل.


وعموما، لا تعد الوجبات السريعة والأغذية المصنعة الخيار الأمثل إذا كنت ترغب في التمتع بوجبة إفطار صحية. وإذا كنت ترغب في اتباع نمط حياة صحي، فإنه لابد من تناول الأغذية الصحية في فطور الصباح مثل منتجات الألبان والفواكه والشوفان.




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