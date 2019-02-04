البحرين - أكبر منتزه ترفيهي بحري في العالم

كلمات متعلقةالبحرين, -, أكبر, منتزه, ترفيهي, بحري, في, العالم,
يقول خبراء التكنولوجيا إن الحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) قد تشكل خطرا على أصحابها،...
كشف تقرير حديث صدر من موقع "بلومبيرغ" عن أبرز الميزات والأنواع التي ستصدرها شركة...
ذكرت قناة "NHK" التلفزيونية اليابانية، أن شرطة مدينة طوكيو اكتشفت أن أحد مستخدمي...
ذكرت مصادر في وزارة السياحة الروسية أن خبراء عثروا على مكان "سري"، قد يكون المخبأ...
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة...
أعلنت شركة "McLaren" أنها تختبر سيارة "600LT" الرياضية الجديدة استعدادا لإطلاقها العام...
لعبت الصدفة على ما يبدو دورا في منع سرقة بنك عن طريق حفر نفق، إذا أدت أمطار هطلت...
أعلن مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، أن التوهجات الشمسية ستبدأ بالازدياد في...
خلصت دراسة جديدة إلى أن دواء يتناوله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل يومي...
أقر المجلس الأوروبي أول ميثاق رسمي لبدء استخدام الذكاء الصناعي في بعض الإجراءات...