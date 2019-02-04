البحرين - أكبر منتزه ترفيهي بحري في العالم

تستعد البحرين لافتتاح أكبر منتزه في أعماق المياه في العالم، يشمل طائرة بوينغ 747 أغرقت عمدا، ويقع على عمق 70 مترا في البحر.

ويمتد المنتزه على مساحة 100 ألف متر مربع، على شكل منزل تاجر لؤلؤ بحريني، وشعاب مرجانية اصطناعية ومنحوتات مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة.ويبلغ عمق المنتزه نحو 20 مترا، ويقع في المياه البحرينية شمالي اليابسة، على بُعد 30 كيلومترا تقريبا من جزر أمواج، وسيفتتح في صيف 2019.والطائرة التي سينشأ عليها المتنزه وهي من طراز بوينغ 747 أكبر طائرة جوية تُغرق عمدا. وهي معقمة وستُنظف أسطحها كلها بالضغط العالي بمساحيق صديقة للبيئة.والمساحة الواسعة في الأعماق مصممة على نحو يعزز تكاثر الحيوانات اللافقارية، والمحار على وجه التحديد.ويرمي المشروع إلى تحويله إلى "موقع جذب سياحي دولي"، يوفر للشغوفين بالغطس تجربة غوص فريدة. وإلى جذب السياح، كما يأمل القائمون على المشروع في جذب علماء البيولوجيا المائية وخبراء البيئة، والطلاب الجامعيين والباحثين.والموقع السياحي مشرع الأبواب أمام طلاب المدارس والجامعات، وكأنه "مختبر حي" يسمح لهم بإجراء اختبارات عملية.