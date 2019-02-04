أردوغان, :, ما, زلنا, على, اتصال, مع, دمشق,

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هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر...
اسفرت الانتخابات الرئاسية في السلفادور عن فوز كاسح ومن الجولة الاولى لرجل...
للمرة الأولى تاريخيا، استقل بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب سيارة...
وصل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،...
أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور...
يتوقع وصول البابا فرنسيس مساء الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة هي...
نفى رئيس حزب اليمين الجديد الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه...
في ظل تخوف إسرائيل من التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة، أفادت تقارير أن...
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت عن استعداده لدعم مبادرة إجراء...
أعلنت شركة الائتمان الدولية اس اند بي الليلة الماضية إبقاء التصنيف الائتماني...