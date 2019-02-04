الغجر:احباط, عملية, تهريب, 11, كيلو, غرام, من, المخدرات, واعتقال, 3, اشخاص,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: في اطار مكافحه شرطة اسرائيل الصارمة والحازمة لظاهرة نشر وبيع المخدرات الخطرة يعمل افراد شرطة اسرائيل بشتى الطرق وعلى جميع المستويات منها السري والعلني بهدف احباط محاولة بيع او نشر المخدرات الخطرة بهدف ضمان امن وسلامة الجمهور.

قبل قليل في إطار نشاط مبادر به قام شرطيون سريون من الوحدة المركزية للتحقيق بالقاء القبض على مشتبهين (25 عام و 35 عام) من بلدة الغجر الحدودية أثناء محاولتهما تهريب مخدرات خطرة من نوع الحشيش بوزن ما يقارب ال 11 كيلوغرام، على الحدود اللبنانية قرب بلدة الغجر.هذا وسيحال المشتبهين صباح يوم غدا الى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.شرطة اسرائيل ستواصل عملها في كل وقت وكل مكان بهدف احباط محاولات المجرمين لتهريب المخدرات الى داخل دوله اسرائيل بهدف منع نشر السموم التي تصل غالبا الى الشباب وقد تشكل خطرا ملموساً على حياتهم.مرفقة صور - تصوير شعبة الإعلام