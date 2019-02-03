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تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه



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افترق فريقا الدرجة العليا لكرة القدم عيروني كريات شمونه واتحاد ابناء سخنين بالتعادل الايجابي 2-2 في مباراة قاع مثيرة جرت مساء الاحد على استاد كريات شمونه ضمن مباريات الدوري .


الفريق السخنيني كان بحاجة ماسة للنقاط ودخل المباراة ب15 نقطة بالمرتبة ال13 قبل الاخيرة , اما فريق كريات شمونه صاحب المرتبة التاسعة برصيد 25 نقطة , اسماعيل ريان سجل هدف السبق لكريات شمونة في الدقيقة العاشرة , مهران راضي عادل النتيجة في الدقيقة ال26 لينتهي الشوط الاول 1-1.

في الشوط الثاني تحسن اداء سخنين رغم النقص العددي بسبب الاصابات والابعادات , وفي الدقيقة ال83 اصبح الفوز السخنيني قريباً بعد ان سجل محمد غدير هدف التقدم , الا ان اللاعب اياد ابو عبيد سجل هدف التعادل في الدقيقة ال90 لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

يشار الى ان الفريق السخنيني قام بالتعاقد مع 3 لاعبين اجانب لتعزيز الفريق في صراع البقاء .
تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه




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