تعادل, خارجي, مهم, لاتحاد, ابناء, سخنين, امام, كريات, شمونه,

افترق فريقا الدرجة العليا لكرة القدم عيروني كريات شمونه واتحاد ابناء سخنين بالتعادل الايجابي 2-2 في مباراة قاع مثيرة جرت مساء الاحد على استاد كريات شمونه ضمن مباريات الدوري .

الفريق السخنيني كان بحاجة ماسة للنقاط ودخل المباراة ب15 نقطة بالمرتبة ال13 قبل الاخيرة , اما فريق كريات شمونه صاحب المرتبة التاسعة برصيد 25 نقطة , اسماعيل ريان سجل هدف السبق لكريات شمونة في الدقيقة العاشرة , مهران راضي عادل النتيجة في الدقيقة ال26 لينتهي الشوط الاول 1-1.في الشوط الثاني تحسن اداء سخنين رغم النقص العددي بسبب الاصابات والابعادات , وفي الدقيقة ال83 اصبح الفوز السخنيني قريباً بعد ان سجل محمد غدير هدف التقدم , الا ان اللاعب اياد ابو عبيد سجل هدف التعادل في الدقيقة ال90 لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.يشار الى ان الفريق السخنيني قام بالتعاقد مع 3 لاعبين اجانب لتعزيز الفريق في صراع البقاء .