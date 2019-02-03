اخلاء, عشرات, العائلات, اثر, حريق, في, مبنى, شرقي, القدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:عناتا شمال شرقي القدس واخلاء عشرات العائلات جراء حريق شب في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق .طواقم اطفاء مشتركه للدفاع المدني الفلسطيني ومحطة واد الجوز بشرقي القدس عملت على اخلاء العائلات واخماد الحريق الى جانب اخراج الدخان الكثيف .لم يبلغ عن اصابات

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