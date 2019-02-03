اخلاء, عشرات, العائلات, اثر, حريق, في, مبنى, شرقي, القدس,

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افترق فريقا الدرجة العليا لكرة القدم عيروني كريات شمونه واتحاد ابناء سخنين...
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مساء اليوم الأحد، تبنيها لقرار...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاحد اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة...
لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه اثر سقوطه عن ارتفاع ٥ امتار في بلدة هيوجيف قرب...
وسط تغيب غالبية وزراء الكنيست من كافة الاحزاب وبفضل جهود وزراء حزب كلنا برئاسة...
اقدم مجهولون عصر اليوم الاحد باطلاق النار على سيارة مركونة في ساحة منزل بمدينة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أحيل الى التحقيق...
اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة على ألف وأربع مائة...
التقى وفد الأقلية العربية الفلسطينية والذي ضم ممثلين عن الحركة الإسلامية أمس...
ضمن النشاطات الدورية لهيئة رؤساء مراكز المحاكاة التربوية شهدت الكلية...