تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 21:10:47 تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه |  2019-02-03 21:09:09 مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت |  2019-02-03 21:07:19 اخلاء عشرات العائلات اثر حريق في مبنى شرقي القدس |  2019-02-03 20:45:13 اصابة متوسطة لشاب تعرض للطعن في الطيبة |  2019-02-03 17:41:54 مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب العفولة |  2019-02-03 16:41:17 الحكومة تصادق على خطة تطوير وتمكين القرى الدرزية وتحويل ميزانيات غير مستغلة من الخطة السابقة 959 |  2019-02-03 16:38:53 اطلاق نار على سيارة في طمرة دون وقوع اصابات |  2019-02-03 16:36:17 التحقيق مع طلاب مدرسة من رهط بشبهة طعن طالب اخر في المدرسة |  2019-02-03 16:34:35 نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1409 محاميا في حفل مهيب في القدس |  2019-02-03 14:00:28 جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان |  2019-02-03 14:00:35 الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد |  2019-02-03 13:50:06 رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه |  2019-02-03 13:45:33 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" |  2019-02-03 13:42:21 مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء |  2019-02-03 13:24:30 فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة متوسطة لشاب تعرض للطعن في الطيبة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاحد اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة الطيبة .


الطواقم الطبية قدمت الاسعافات للشاب وتم نقله الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .

دوريات من شرطة كدما وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة متوسطة لشاب تعرض للطعن في الطيبة




كلمات متعلقة

اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, للطعن, في, الطيبة,

تابعونــا

تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه تعادل خارجي مهم لاتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونه 2019-02-03 | 21:10:47

افترق فريقا الدرجة العليا لكرة القدم عيروني كريات شمونه واتحاد ابناء سخنين...

مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت مظاهرة قطرية في قلنسوة يوم الجمعة تصديا لأوامر هدم البيوت 2019-02-03 | 21:09:09

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مساء اليوم الأحد، تبنيها لقرار...

اخلاء عشرات العائلات اثر حريق في مبنى شرقي القدس اخلاء عشرات العائلات اثر حريق في مبنى شرقي القدس 2019-02-03 | 21:07:19

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:عناتا...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب العفولة مصرع عامل سقط عن ارتفاع قرب العفولة 2019-02-03 | 17:41:54

لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه اثر سقوطه عن ارتفاع ٥ امتار في بلدة هيوجيف قرب...

الحكومة تصادق على خطة تطوير وتمكين القرى الدرزية وتحويل ميزانيات غير مستغلة من الخطة السابقة 959 الحكومة تصادق على خطة تطوير وتمكين القرى الدرزية وتحويل ميزانيات غير مستغلة من الخطة السابقة 959 2019-02-03 | 16:41:17

وسط تغيب غالبية وزراء الكنيست من كافة الاحزاب وبفضل جهود وزراء حزب كلنا برئاسة...

اطلاق نار على سيارة في طمرة دون وقوع اصابات اطلاق نار على سيارة في طمرة دون وقوع اصابات 2019-02-03 | 16:38:53

اقدم مجهولون عصر اليوم الاحد باطلاق النار على سيارة مركونة في ساحة منزل بمدينة...

التحقيق مع طلاب مدرسة من رهط بشبهة طعن طالب اخر في المدرسة التحقيق مع طلاب مدرسة من رهط بشبهة طعن طالب اخر في المدرسة 2019-02-03 | 16:36:17

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أحيل الى التحقيق...

نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1409 محاميا في حفل مهيب في القدس نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1409 محاميا في حفل مهيب في القدس 2019-02-03 | 16:34:35

اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة على ألف وأربع مائة...

جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان 2019-02-03 | 14:00:28

التقى وفد الأقلية العربية الفلسطينية والذي ضم ممثلين عن الحركة الإسلامية أمس...

الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد 2019-02-03 | 14:00:35

ضمن النشاطات الدورية لهيئة رؤساء مراكز المحاكاة التربوية شهدت الكلية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مؤنس دبور زلتسبورغ النمساوي الناصرة مهاجم انتقال مقابل 7 مليون يورو ميري ريجيف تامر نفار تغادر المنصة قصيدة محمود درويش توفيق اغبارية ام الفحم اطلاق 21 رصاصة سيارة شقيقي مركونة حي الميدان مدينة شرطة اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةتكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015فئة 100 شيكل ورقة نقدية الموت للعرب يعثر العبرية كتب طبع منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم اصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com