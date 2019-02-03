اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, للطعن, في, الطيبة,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاحد اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة الطيبة .

الطواقم الطبية قدمت الاسعافات للشاب وتم نقله الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .دوريات من شرطة كدما وصلت للمكان وباشرت التحقيق .