مصرع, عامل, سقط, عن, ارتفاع, قرب, العفولة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت العامل لمستشفى العفولة بحالة حرجه تم اعلان وفاته على اثر اصابته.

لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه اثر سقوطه عن ارتفاع ٥ امتار في بلدة هيوجيف قرب العفولة.

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