اطلاق, نار, على, سيارة, في, طمرة, دون, وقوع, اصابات,

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لقي عامل يبلغ من العمر 46 عاما مصرعه اثر سقوطه عن ارتفاع ٥ امتار في بلدة هيوجيف قرب...
وسط تغيب غالبية وزراء الكنيست من كافة الاحزاب وبفضل جهود وزراء حزب كلنا برئاسة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أحيل الى التحقيق...
اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة على ألف وأربع مائة...
التقى وفد الأقلية العربية الفلسطينية والذي ضم ممثلين عن الحركة الإسلامية أمس...
ضمن النشاطات الدورية لهيئة رؤساء مراكز المحاكاة التربوية شهدت الكلية...
خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:افراج شرطة حرس...
استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل...
شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد...