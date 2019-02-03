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اطلاق نار على سيارة في طمرة دون وقوع اصابات



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اقدم مجهولون عصر اليوم الاحد باطلاق النار على سيارة مركونة في ساحة منزل بمدينة طمرة , مما ادى الى وقوع اضرار بالسيارة دون اصابات بشرية .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن مدينة طمرة تشهد استياء عارم من قبل المواطنين بسبب احداث اطلاق النار الاخيرة .




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