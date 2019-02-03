اطلاق, نار, على, سيارة, في, طمرة, دون, وقوع, اصابات,

اقدم مجهولون عصر اليوم الاحد باطلاق النار على سيارة مركونة في ساحة منزل بمدينة طمرة , مما ادى الى وقوع اضرار بالسيارة دون اصابات بشرية .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن مدينة طمرة تشهد استياء عارم من قبل المواطنين بسبب احداث اطلاق النار الاخيرة .