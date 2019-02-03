التحقيق, مع, طلاب, مدرسة, من, رهط, بشبهة, طعن, طالب, اخر, في, المدرسة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أحيل الى التحقيق ثلاثة تلاميذ من مدينة رهط للاشتباه بهم بالاعتداء على طالب يبلغ الثالثة عشرة من عمره داخل المدرسة فاصيب باصابات طفيفة.

بعد ظهر هذا اليوم تلقت الشرطة بلاغ من المركز الطبي رهط عن وصول طالب (13 عام) لتلقي العلاج إثر إصابة طعن في بطنه.قبل قليل، تم ضبط ثلاثة قاصرين مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عام لشبهة تورطهم في القضية.