الكلية, الأكاديمية, العربية, -حيفا, تستضيف, اعمال, اللقاء, الدوري, لمدراء, مراكز, المحاكاة, التربوية, في, جامعات, وكليات, البلاد,

ضمن النشاطات الدورية لهيئة رؤساء مراكز المحاكاة التربوية شهدت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا، ومركز المحاكاة التربوية فيها لقاء عمل خاص ومميز.

هذا وتخلل اللقاء الذي اجري بمشاركة عدد كبير من رؤساء ومديري مراكز المحاكاة التربوية التي تنشط في مختلف الكليات والجامعات في البلاد ، ومديرة مركز المحاكاة في الكلية السيدة امتياز فطوم، والمدير الأكاديمي للمركز الدكتور إسماعيل سلمان، شرح عن مركز المحاكاة في الكلية الذي بدأ عمله العام الماضي وأقيم وفقاً لأفضل وارقى المستويات التقنية والفنية والأكاديمية وينشط فيه طاقم مختص ومهني من موجهي المجموعات والممثلين والفنيين والتقنيين، إضافة الى نقاش مهني خالص حول دور مراكز المحاكاة كجزء لا يتجزأ من عملية التطوير المهني للمعلمين القدامى والطلاب في مرحلة التطبيقات العملية(الستاج) والمعلمين الجدد، وغيرهم من المجموعات.يذكر ان مركز المحاكاة في الكلية والذي يعمل ضمن قسم الدراسات الخارجية، يعمل على عرض قضايا ومعضلات تربوية مستقاة من واقع العمل التربوي الميداني في الحقل، يتم عرضها بواسطة عمل تمثيلي فني من قبل ممثلين مهنيين ثم تتم مناقشة موضوع ومضمون هذا العمل الذي يعرض معضلة حقيقية، من قبل المعلمين او المتدربين المشاركين في الندوة، بإرشاد واشراف موجهة مختصة وذلك بهدف استخلاص العبر التربوية التي تشكل بالنسبة للمشاركين وسائل تربوية لمواجهة مثل هذه الحالات.يذكر ان اللقاء استهل بكلمات ترحيبية لمديرة المركز امتياز فطوم التي اشارت الى أهمية مركز المحاكاة في الكلية ودوره في مسيرة التطوير المهني للمدرسين والطلاب والمتدربين ، ولمديره الاكاديمي الدكتور إسماعيل سلمان الذي أشار الى ان الكلية اهتمت بإقامة مركز للمحاكاة يستوفي اعلى وأرقى المقاييس والمواصفات ايماناً منها ومن ادارتها بأهمية المركز ودوره الأكاديمي والمهني ، بينما أشار البروفيسور محمد حجيرات نائب مدير الكلية الى ان الكلية وكجزء من رؤيتها الأكاديمية والاجتماعية تعتبر كافة المعلمين والمتدربين أبناء لها ومركز اهتمامها باعتبارهم رسل تربية وعلم واكاديميا ، بينما اشارت الدكتورة رندة عباس نائبة المدير الى ترحيبها بالمشاركين واهتمامها بأن يشكل مركز المحاكاة حلقة هامة في مسيرة التطوير المهني لكافة المعلمين ، بينما قال مصطفى عبد الحليم مدير قسم الدراسات الخارجية ان المركز يشكل حلقة واحدة وهامة ضمن سلسلة متكاملة من الحلقات التي توفرها الكلية وصولاً الى تطوير مهني للمعلمين وتزويد المتدربين بالوسائل اللازمة لنجاحهم وتمكينهم من نقل علمهم الى طلابهم على افضل وجه.الدكتورة غالي نهاري مفتشة مراكز المحاكاة في وزارة التربية والسيدة طالي حجشوري من معهد "موفيت" أكدتا شكرهما لطاقم مركز المحاكاة في الكلية الاكاديمية العربية على استضافة اللقاء واشارتا الى مضمونه الأكاديمي الغني والمثري والفائدة التي حصل عليها المشاركون في اللقاء إضافة الى حسن الضيافة والترحيب من إدارة الكلية.