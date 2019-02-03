تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 14:00:28 جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان |  2019-02-03 14:00:35 الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد |  2019-02-03 13:50:06 رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه |  2019-02-03 13:45:33 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" |  2019-02-03 13:42:21 مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء |  2019-02-03 13:24:30 فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة |  2019-02-03 13:16:25 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



  ضمن النشاطات الدورية لهيئة رؤساء مراكز المحاكاة التربوية شهدت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا، ومركز المحاكاة التربوية فيها لقاء عمل خاص ومميز.


هذا وتخلل اللقاء الذي اجري بمشاركة عدد كبير من رؤساء ومديري مراكز المحاكاة التربوية التي تنشط في مختلف الكليات والجامعات في البلاد ، ومديرة مركز المحاكاة في الكلية السيدة امتياز فطوم، والمدير الأكاديمي للمركز الدكتور إسماعيل سلمان، شرح عن مركز المحاكاة في الكلية الذي بدأ عمله العام الماضي وأقيم وفقاً لأفضل وارقى المستويات التقنية والفنية والأكاديمية وينشط فيه طاقم مختص ومهني من موجهي المجموعات والممثلين والفنيين والتقنيين، إضافة الى نقاش مهني خالص حول دور مراكز المحاكاة كجزء لا يتجزأ من عملية التطوير المهني للمعلمين القدامى  والطلاب في مرحلة التطبيقات العملية(الستاج) والمعلمين الجدد، وغيرهم من المجموعات.

يذكر ان مركز المحاكاة في الكلية والذي يعمل ضمن قسم الدراسات الخارجية، يعمل على عرض قضايا ومعضلات تربوية مستقاة من واقع العمل التربوي الميداني في الحقل، يتم عرضها بواسطة عمل تمثيلي فني من قبل ممثلين مهنيين ثم تتم مناقشة موضوع ومضمون هذا العمل الذي يعرض معضلة حقيقية، من قبل المعلمين او المتدربين المشاركين في الندوة، بإرشاد واشراف موجهة مختصة وذلك بهدف استخلاص العبر التربوية التي تشكل بالنسبة للمشاركين وسائل تربوية لمواجهة مثل هذه الحالات.

يذكر ان اللقاء استهل بكلمات ترحيبية لمديرة المركز امتياز فطوم التي اشارت الى أهمية مركز المحاكاة في الكلية ودوره في مسيرة التطوير المهني للمدرسين والطلاب والمتدربين ، ولمديره الاكاديمي الدكتور إسماعيل سلمان الذي أشار الى ان الكلية اهتمت بإقامة مركز للمحاكاة يستوفي اعلى وأرقى المقاييس والمواصفات ايماناً منها ومن ادارتها بأهمية المركز ودوره الأكاديمي والمهني ، بينما أشار البروفيسور محمد حجيرات نائب مدير الكلية الى ان الكلية وكجزء من رؤيتها الأكاديمية والاجتماعية تعتبر كافة المعلمين والمتدربين أبناء لها  ومركز اهتمامها باعتبارهم رسل تربية وعلم واكاديميا ، بينما اشارت الدكتورة رندة عباس نائبة المدير الى ترحيبها بالمشاركين واهتمامها بأن يشكل مركز المحاكاة حلقة هامة في مسيرة التطوير المهني لكافة المعلمين ، بينما قال مصطفى عبد الحليم مدير قسم الدراسات الخارجية ان المركز يشكل حلقة واحدة وهامة ضمن سلسلة متكاملة من الحلقات التي توفرها الكلية وصولاً الى تطوير مهني للمعلمين وتزويد  المتدربين بالوسائل اللازمة لنجاحهم وتمكينهم من نقل علمهم الى طلابهم على افضل وجه.

الدكتورة غالي نهاري مفتشة مراكز المحاكاة في وزارة التربية والسيدة طالي حجشوري من معهد "موفيت" أكدتا شكرهما لطاقم مركز المحاكاة في الكلية الاكاديمية العربية على استضافة اللقاء واشارتا الى مضمونه الأكاديمي الغني والمثري والفائدة التي حصل عليها المشاركون في اللقاء إضافة الى حسن الضيافة والترحيب من إدارة الكلية.  




كلمات متعلقة

الكلية, الأكاديمية, العربية, -حيفا, تستضيف, اعمال, اللقاء, الدوري, لمدراء, مراكز, المحاكاة, التربوية, في, جامعات, وكليات, البلاد,

تابعونــا

جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان 2019-02-03 | 14:00:28

التقى وفد الأقلية العربية الفلسطينية والذي ضم ممثلين عن الحركة الإسلامية أمس...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-02-03 | 13:16:25

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي 2019-02-03 | 12:36:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:افراج شرطة حرس...

نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب 2019-02-03 | 11:58:42

استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل...

غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد 2019-02-03 | 11:27:41

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد...

فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف 2019-02-03 | 10:29:32

أقدم مجهول فجر اليوم الاحد باضرام النار في سيارة مواطن من قرية نحف , مما ادى الى...

أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة 2019-02-03 | 10:17:23

اقيمت في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياءاً لذكرى د. وائل جهشان الذي توفي قبل فترة...

اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم 2019-02-03 | 09:48:38

اندلعت النيران فجر اليوم الاحد بكشك صغير بمنطقة اسكندر في مدينة ام الفحم . قامت...

تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع 2019-02-03 | 09:26:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة 2019-02-03 | 09:18:52

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه خلال تحقيق سريع تم اعتقال شابين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد البطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة ثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض احتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةاوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح مصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةسخنين بيتار القدس خسارة مواجهات شرطة القاء حجارة قنابل غاز محكمة الطاعة اتحاد عام كرة قدم مثول
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com