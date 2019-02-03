رامز, جلال, يستعير, لحية, شقيقه, في, أحدث, أفلامه,

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ضمن الإستفتاء الجماهيري لإذاعتي mbc fm وبانوراما fm السنوي "TOB 2018"، حصد المخرج...
وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي...
تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق، عن الفنان فضل شاكر، والذي يستعد لطرح أغنية جديدة...
واجهت الفنانة اللبنانية إليسا، شائعة جديدة من نوعها حيث أدى الأشخاص أنه زوجها،...
في حالة طلاق، وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها "غامضة"، طالب بطل مسلسل وداي...
قبلت الممثلة السورية كندة علوش التحدي المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي...
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تلبية دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل...
أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل "وادي الذئاب"، والمعروف عربيا باسم...
تحدث الممثل، رامي مالك، الذي لعب دور البطولة في فيلم "الملحمة البوهيمية"، عن أكثر...
تقدم عدد من المحامين في لبنان بعريضة لدى القضاء، لمنع بث حلقة عن السحاقيات، ضمن...