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رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفنان المصري رامز جلال لطرح فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “سبع البرمبة”، في دور السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.

الفنان المصري ظهر في الإعلان الترويجي للفيلم وهو يقلد عدد من الشخصيات مثل “رحيم”، وهي الشخصية التي قدمها شقيقه الفنان ياسر جلال.
رامز ظهر بلحية كثيفة تشبه لحية “رحيم”، كما صبغ خصلات من شعره باللون الأبيض، وهو ما حوله لنسخة من شقيقه في مسلسل “رحيم”.
رامز قدم أيضا خلال الفيلم شخصية “منصور الحفني” التي قدمها الفنان أحمد السقا في فيلم “الجزيرة”، وشخصية “سليم الأنصاري” التي قدمها أمير كرارة في مسلسل “كلبش”.
وتدور أحداث فيلم “سبع البرمبة” فى إطار كوميدى اجتماعى، ويشارك فى بطولته الفنانة جميلة عوض، والفنان محمد عبد الرحمن، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد ثروت، والفنانة مها أبو عوف وغيرهم، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.
ويشارك الفنان ياسر جلال، كضيف شرف ضمن أحداث فيلم شقيقه رامز، كما يظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الفيلم.
رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه




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