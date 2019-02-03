تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 14:00:28 جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان |  2019-02-03 14:00:35 الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد |  2019-02-03 13:50:06 رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه |  2019-02-03 13:45:33 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" |  2019-02-03 13:42:21 مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء |  2019-02-03 13:24:30 فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة |  2019-02-03 13:16:25 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تبنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي- عملية قنص ضابط إسرائيلي أثناء إطلاقه النار على متظاهرين فلسطينيين عند حدود قطاع غزة قبل أسبوعين.


ونشرت السرايا شريطا مصورا لقائد فصيل في وحدة المظليين بجيش الاحتلال لحظة إصابته برصاصة في رأسه، تسببت بتطاير أجزاء من الخوذة التي يرتديها، والتي كانت سببا بانقاذ حياته وإصابته بجروح فقط وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية.

مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أكد في اتصال هاتفي مع الميادين، اليوم الأحد وجود توافق بين الفصائل في الرد على أي اعتداء إسرائيلي.وأشار شهاب إلى أن شريط الميادين يؤكد اعتداء الجندي الإسرائيلي على الفلسطينيين، "ما حتم على المقاومة الرد لأن دمنا ليس رخيصاً"، ومعتبراً أن "اعتداء الجندي على الفلسطينيين في غزة هو انتهاك جسيم للتهدئة".

وإذ أكد أن هدف الفيديو هو "كشف البعض من انتهاكات (إسرائيل) اليومية لأبسط حقوق الإنسان"، لفت إلى أن "اعتداء الجندي حتّم علينا الرد ميدانياً"، مشدداً أن "على الأمم المتحدة تحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال".

شهاب أوضح "لم تنفع كل مناشداتنا في وقف الاعتداءات على شعبنا والتحقيق الدولي في جرائم الاحتلال".المسؤول الإعلامي للجهاد الإسلامي أشار إلى أن "إسرائيل تحاول عبر دعايتها الوقحة وإعلامها القذر لوم شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقه في الحياة"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني سيطيح بأحلام (إسرائيل) في حرماننا من حريتنا في دفاعنا عن أنفسنا".
فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة




كلمات متعلقة

فيديو-سرايا, القدس, تتبنى, قنص, ضابط, اسرائيلي, على, حدود, غزة,

تابعونــا

رسالة اسرائيل الى حماس: الهدوء او الحرب رسالة اسرائيل الى حماس: الهدوء او الحرب 2019-02-03 | 06:55:06

كشف التلفزيون الاسرائيلي ان إسرائيل أرسلت تحذيرا لحركة حماس عبر الوسطاء طالبت...

حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا 2019-02-02 | 11:29:36

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية،...

الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند 2019-02-02 | 09:49:30

في اعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الهند هذا...

عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد 2019-01-31 | 18:37:59

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات...

النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو 2019-01-29 | 23:42:04

أكدت ​وزارة الخارجية​ النرويجية أن "الوضع الأمني في ​مدينة الخليل​ الفلسطينية...

الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ليبدأ بتشكيل حكومة جديدة الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ليبدأ بتشكيل حكومة جديدة 2019-01-29 | 23:33:59

قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير...

حماس تتلقى دعوة لزيارة موسكو حماس تتلقى دعوة لزيارة موسكو 2019-01-28 | 21:43:53

تلقت حركة حماس دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر شباط المقبل. وقال عضو مكتب العلاقات...

الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير 2019-01-27 | 09:30:50

تواصل شرطة يهودا والسامرة التحقيق في ملابسات مقتل حمدي نعسان في 38 من العمر باطلاق...

المالكي يرد على تحريض ديختر المالكي يرد على تحريض ديختر 2019-01-26 | 13:33:50

اعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي ان تحريض الوزير الاسرائيلي آفي ديختر، على...

الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50% الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50% 2019-01-26 | 11:55:14

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "حماس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات اطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني جبر حمود ساجور مجلس تحقيق تهديد موظفين شركة الكهرباء ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقاانقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات انخفاض اسعار الوقود البنزين لتر البلاد بداية الشهر القادم سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة الحركة الاسلامية المتابعة لجنة انتخابات السبت القادم بيان دستور صيغة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com