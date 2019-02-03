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خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة شوارع البلاد ، بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بما فيها القيادة المتهورة.


حيث سجلت الشرطة  4000 مخالفة سير، غالبيتها ضد مخالفات التي تشكل خطورة على حياة السائقين والقيادة المتهورة.
كما وضبطت الشرطة 750 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة.
كما وتم ضبط 108 من السائقين الذين شكلوا خطرا على حياة السائقين حيث قاموا بقيادة سيارتهم تحت تأثير الكحول تم سحب رخص القيادة منهم حتى 30 يوما.




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