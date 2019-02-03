"ايڤ, روشيه",, ماركة, التجميل, رقم, 1, في, فرنسا,, تطرح:, رباعية, مصلحات, من, مجموعة, Zero, Defaut, لتصليح, عيوب, البشر,

"ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح:رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut لتصليح عيوب البشرة والبقع غامقة في الشتاء, مخصبة بزيت بذور القطن بألوان مختارة لملاءمة شخصية لبشرة الوجه. بشرتك تبقى محمرَّة بعد الماكياج أيضا؟ كل ما تبقى هو اختيار لون مصحح البشرة الملائم لك: * برتقالي: يُحيّد الوان بنيّة وملائم للون بشرة داكن. يساعد على إخفاء بقع غامقة تحت العينين. * اصفر: يغطي الوانا زرقاء ناتجة من طلة شاحبة, يقلل البقع الزرقاء تحت العينين والاوعية الدموية الصغيرة. * ليلكي: يقلل الوانا صفراء وينير البشرة بدون بريق. * أخضر: يخفي احمرار خدوش, اوعية دم دقيقة ووجنتين حمراوين. السعر: 59 ش. متوفر في شبكة حوانيت "ايڤ روشيه" في أنحاء البلاد.