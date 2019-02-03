تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 14:00:28 جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان |  2019-02-03 14:00:35 الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد |  2019-02-03 13:50:06 رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه |  2019-02-03 13:45:33 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" |  2019-02-03 13:42:21 مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء |  2019-02-03 13:24:30 فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة |  2019-02-03 13:16:25 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح: رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut لتصليح عيوب البشر



  |     |   اضافة تعليق



"ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح:رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut لتصليح عيوب البشرة والبقع غامقة في الشتاء, مخصبة بزيت بذور القطن بألوان مختارة لملاءمة شخصية لبشرة الوجه.  بشرتك تبقى محمرَّة بعد الماكياج أيضا؟ كل ما تبقى هو اختيار لون مصحح البشرة الملائم لك:    * برتقالي: يُحيّد الوان بنيّة وملائم للون بشرة داكن. يساعد على إخفاء بقع غامقة تحت العينين.  * اصفر: يغطي الوانا زرقاء ناتجة من طلة شاحبة, يقلل البقع الزرقاء تحت العينين والاوعية الدموية الصغيرة.  * ليلكي: يقلل الوانا صفراء وينير البشرة بدون بريق.  * أخضر: يخفي احمرار خدوش, اوعية دم دقيقة ووجنتين حمراوين.  السعر: 59 ش. متوفر في شبكة حوانيت "ايڤ روشيه" في أنحاء البلاد.


"ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح: رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut لتصليح عيوب البشر




كلمات متعلقة

"ايڤ, روشيه",, ماركة, التجميل, رقم, 1, في, فرنسا,, تطرح:, رباعية, مصلحات, من, مجموعة, Zero, Defaut, لتصليح, عيوب, البشر,

تابعونــا

مجموعة "ڤلانتاينز" 2019 She Loves Being Loved مجموعة "ڤلانتاينز" 2019 She Loves Being Loved 2019-02-03 | 12:22:43

مجموعة رومانسية ترمز الى حب الذات وحب الآخرين. هذا هو الوقت المناسب لتظهري معشوقة...

Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية 2019-02-03 | 12:03:02

جميع المجوهرات تمَّ تصميمها باليد مع دمج أحجار سواروڤسكي ملونة بألوان ربيعية. قطع...

بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة 2019-01-31 | 10:14:23

نظم بنك هبوعليم فرع ام الفحم لقاءا في قاعة الانيس، شارك بِه العشرات من الاطباء في...

من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ 2019-01-30 | 13:09:56

بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسوّق واللهو "مول هحوف فيلدج" (قرية قبالة الشاطئ)...

جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش 2019-01-28 | 17:42:23

تستمر ماركة جامـﭗ في المفاجآت والتجدّد، في أعقاب النجاح بين جمهور المستهلكين،...

بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ 2019-01-24 | 14:51:16

بريجات الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة...

شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم 2019-01-24 | 12:18:27

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة شفاعمرو، والذي يهدف الى...

أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة 2019-01-24 | 11:32:11

يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت للمصالح بامتيازات نادي "هكرتيس" للزبائن...

المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة 2019-01-24 | 10:47:31

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرضالكتب "اقرأ تنجح " في قاعة ابنسينا في مدينة الناصرة ،...

نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة 2019-01-22 | 09:49:31

شارك العشرات من رجال الاعمال وأصحاب المصالح مساء الاحد في مؤتمر الاعمال الأول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد عزرائيلي جندية طعن تل ابيب عربي منفذ عملية طعن سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا انفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة اصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات مسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة هيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص مار يوسف الناصرة تخريج الفوج ال 64 من طلابها احتفال اهالي تخرج مدرسة ثانوية برد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com