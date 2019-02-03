تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |  2019-02-03 10:22:26 زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز تكشف المستور عن خلافهما |  2019-02-03 10:20:37 لعشاق "الكرواسون".. احذروا |  2019-02-03 10:17:23 أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة |  2019-02-03 09:48:38 اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم |  2019-02-03 09:26:44 تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع |  2019-02-03 09:18:52 اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة |  2019-02-03 09:15:27 الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث  بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:افراج شرطة حرس الحدود  الذين يعملون في الحرم الإبراهيمي في الخليل، يلقون القبض على شاب فلسطيني وبحوزته سكين.

قبل قليل، شد إنتباه شرطيو حرس الحدود، الذين يخدمون في إحدى القواعد في مداخل الحرم الإبراهيمي، في الخليل، شاب فلسطيني يبلغ من العمر (20عام) تقدم نحوهم مع فرقة متنزهين

لكنه إختلف عن المجموعة، فطلب الشرطيون منه ان يخضع للتفتيش.

مع تزايد شكوكهم نحو المشتبه قاموا بتوجيه السلاح نحوه عندها قام الشاب بإخراج سكين التي كان قد أخبأها تحت ملابسه، ألقاها على الأرض ورفع يديه.

من تحقيق اولي اجراه افراد الشرطة مع المشتبه تبين انه نوى القيام بعملية طعن إرهابية.

المشتبه أحيل الى التحقيق على يد قوات الأمن.

 *شرطة حرس الحدود، ستواصل نشاطها الميداني في منطقة الأماكن المقدسة بما في ذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي يشكل أثناء فترة الأعياد مركز لعدد هائل من المصلين والزوار*.

*خلال نشاطهم، يقوم شرطيو حرس الحدود بإحباط محاولات القيام بعمليات أمنية، وبذلك يقومون بحماية وضمان أمن المواطنين*.
اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, بحوزته, سكين, في, الحرم, الابراهيمي,

تابعونــا

نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب 2019-02-03 | 11:58:42

استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل...

غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد 2019-02-03 | 11:27:41

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد...

فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف 2019-02-03 | 10:29:32

أقدم مجهول فجر اليوم الاحد باضرام النار في سيارة مواطن من قرية نحف , مما ادى الى...

أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة 2019-02-03 | 10:17:23

اقيمت في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياءاً لذكرى د. وائل جهشان الذي توفي قبل فترة...

اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم 2019-02-03 | 09:48:38

اندلعت النيران فجر اليوم الاحد بكشك صغير بمنطقة اسكندر في مدينة ام الفحم . قامت...

تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع 2019-02-03 | 09:26:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة 2019-02-03 | 09:18:52

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه خلال تحقيق سريع تم اعتقال شابين...

حالة الطقس:الجو صاف ولطيف خلال النهار حالة الطقس:الجو صاف ولطيف خلال النهار 2019-02-03 | 07:00:26

يكون الطقس اليوم الأحد صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-02-02 | 21:13:23

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...

مجلس كفركنا المحلي يكتسي باللون الوردي تضامنا مع مرضى السرطان مجلس كفركنا المحلي يكتسي باللون الوردي تضامنا مع مرضى السرطان 2019-02-02 | 22:07:15

قرر رئيس مجلس كفركنا المحلي الدكتور يوسف عواودة، اليوم السبت، اضاءة مبنى المجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن النقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمضبط قرطاسية كتب لوازم مدرسية مدرسة قلنسوة مكاتب مكتبات بيوت داخل مزيفة توئثيق اطلاق نار مقهى اراجيل البلدة القديمة عكا شاهدوا فيديو مجهول اصابة شابين خيمة تأخي ساحة العين كفر مندا احداث مفرقعات محمد بركة اجتماع متابعة مجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسمهرجان الميلاد فسوطة اختتام احتفالات قرية مشاركة واسعة الكبير اهالي القريةالطيبة اعتقال يهودي اعتداء على عائلة عرب عربية ام نتانيا دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com