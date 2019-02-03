اعتقال, شاب, بحوزته, سكين, في, الحرم, الابراهيمي,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:افراج شرطة حرس الحدود الذين يعملون في الحرم الإبراهيمي في الخليل، يلقون القبض على شاب فلسطيني وبحوزته سكين.

قبل قليل، شد إنتباه شرطيو حرس الحدود، الذين يخدمون في إحدى القواعد في مداخل الحرم الإبراهيمي، في الخليل، شاب فلسطيني يبلغ من العمر (20عام) تقدم نحوهم مع فرقة متنزهينلكنه إختلف عن المجموعة، فطلب الشرطيون منه ان يخضع للتفتيش.مع تزايد شكوكهم نحو المشتبه قاموا بتوجيه السلاح نحوه عندها قام الشاب بإخراج سكين التي كان قد أخبأها تحت ملابسه، ألقاها على الأرض ورفع يديه.من تحقيق اولي اجراه افراد الشرطة مع المشتبه تبين انه نوى القيام بعملية طعن إرهابية.المشتبه أحيل الى التحقيق على يد قوات الأمن.*شرطة حرس الحدود، ستواصل نشاطها الميداني في منطقة الأماكن المقدسة بما في ذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي يشكل أثناء فترة الأعياد مركز لعدد هائل من المصلين والزوار*.*خلال نشاطهم، يقوم شرطيو حرس الحدود بإحباط محاولات القيام بعمليات أمنية، وبذلك يقومون بحماية وضمان أمن المواطنين*.