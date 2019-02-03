متوفرة في الحوانيت الرئيسية وفي موقع www.pandora-shop.co.il وحوانيت Jackie-O.

مجموعة رومانسية ترمز الى حب الذات وحب الآخرين. هذا هو الوقت المناسب لتظهري معشوقة مع مجوهرات فضة ستيرلينچ بطلاء ذهب K18 وPandora Shine. اساور فضة ابتداء من 295 ش., تشارمز ابتداء من 149 ش., خواتم ابتداء من 199 ش., حلق ابتداء من 149 ش.

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Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية 2019-02-03 | 12:03:02 جميع المجوهرات تمَّ تصميمها باليد مع دمج أحجار سواروڤسكي ملونة بألوان ربيعية. قطع...

بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة 2019-01-31 | 10:14:23 نظم بنك هبوعليم فرع ام الفحم لقاءا في قاعة الانيس، شارك بِه العشرات من الاطباء في...

من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ 2019-01-30 | 13:09:56 بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسوّق واللهو "مول هحوف فيلدج" (قرية قبالة الشاطئ)...

جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش 2019-01-28 | 17:42:23 تستمر ماركة جامـﭗ في المفاجآت والتجدّد، في أعقاب النجاح بين جمهور المستهلكين،...

بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ 2019-01-24 | 14:51:16 بريجات الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة...

شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم 2019-01-24 | 12:18:27 بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة شفاعمرو، والذي يهدف الى...

أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة 2019-01-24 | 11:32:11 يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت للمصالح بامتيازات نادي "هكرتيس" للزبائن...

المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة 2019-01-24 | 10:47:31 بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرضالكتب "اقرأ تنجح " في قاعة ابنسينا في مدينة الناصرة ،...

نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة 2019-01-22 | 09:49:31 شارك العشرات من رجال الاعمال وأصحاب المصالح مساء الاحد في مؤتمر الاعمال الأول...