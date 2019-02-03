تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |  2019-02-03 10:22:26 زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز تكشف المستور عن خلافهما |  2019-02-03 10:20:37 لعشاق "الكرواسون".. احذروا |  2019-02-03 10:17:23 أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة |  2019-02-03 09:48:38 اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم |  2019-02-03 09:26:44 تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع |  2019-02-03 09:18:52 اعتقال شابين بشبهة اطلاق النار على أخر امس في طمرة |  2019-02-03 09:15:27 الكشف عن الموقف النهائي لميسي قبل الكلاسيكو |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجموعة "ڤلانتاينز" 2019 She Loves Being Loved



  |     |   اضافة تعليق



مجموعة رومانسية ترمز الى حب الذات وحب الآخرين. هذا هو الوقت المناسب لتظهري معشوقة مع مجوهرات فضة ستيرلينچ بطلاء ذهب K18 وPandora Shine. اساور فضة ابتداء من 295 ش., تشارمز ابتداء من 149 ش., خواتم ابتداء من 199 ش., حلق ابتداء من 149 ش.


متوفرة في الحوانيت الرئيسية وفي موقع www.pandora-shop.co.il وحوانيت Jackie-O.




كلمات متعلقة

مجموعة, "ڤلانتاينز", 2019, She, Loves, Being, Loved,

تابعونــا

Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية 2019-02-03 | 12:03:02

جميع المجوهرات تمَّ تصميمها باليد مع دمج أحجار سواروڤسكي ملونة بألوان ربيعية. قطع...

بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة 2019-01-31 | 10:14:23

نظم بنك هبوعليم فرع ام الفحم لقاءا في قاعة الانيس، شارك بِه العشرات من الاطباء في...

من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ 2019-01-30 | 13:09:56

بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسوّق واللهو "مول هحوف فيلدج" (قرية قبالة الشاطئ)...

جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش جامـﭗ تطلق إصدارًا مميزًا بطعمتين بمظهر صافٍ ومنعش 2019-01-28 | 17:42:23

تستمر ماركة جامـﭗ في المفاجآت والتجدّد، في أعقاب النجاح بين جمهور المستهلكين،...

بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ بريجات تتجدد وتقدم مذاقاً جديداً من مجموعة البيارة "ليمون لايم"‎ 2019-01-24 | 14:51:16

بريجات الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة...

شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم شفاعمرو: مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم 2019-01-24 | 12:18:27

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة شفاعمرو، والذي يهدف الى...

أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة أصحاب المصالح في مزراحي طفحوت يحظون بتخفيضات كبيرة 2019-01-24 | 11:32:11

يتمتع أعضاء نادي زبائن مزراحي طفحوت للمصالح بامتيازات نادي "هكرتيس" للزبائن...

المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة المئات يشاركون في فعالية "اقرأتنجح" لبنك هبوعليم في الناصرة 2019-01-24 | 10:47:31

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرضالكتب "اقرأ تنجح " في قاعة ابنسينا في مدينة الناصرة ،...

نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة نجاح منقطع النظير لمؤتمر الاعمال الأول لبنك هبوعليم في طمرة 2019-01-22 | 09:49:31

شارك العشرات من رجال الاعمال وأصحاب المصالح مساء الاحد في مؤتمر الاعمال الأول...

امتياز ساخن بطعم بيتزا هات لزبائن مزراحي طفحوت!.... بيتزا هات عائلية بـ 20 ش.ج فقط امتياز ساخن بطعم بيتزا هات لزبائن مزراحي طفحوت!.... بيتزا هات عائلية بـ 20 ش.ج فقط 2019-01-21 | 11:54:08

يتمتع زبائن مزراحي طفحوت أعضاء نادي "هكرتيس"، بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك-...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيتظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصقرية العراقيب النقب تشريد عائلات للمرة 97 جرافات سلطات اسرائيلية النقب الجنوبأنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان مصرع رجل سيدة امرأة حادث طرق مروع قرب حيفا جسر الزرقاء سيارة اسعاف شرطة الناصرة علي سلام معايدة النادي النسائي بلدية رئيس اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةاصابة حرجة بركة محمد شنك سباحة غرق عربي بركة يت حنينا القدس عين بوكيك البحر الميت شرطة اسعاف محاولات فندق مصرع انعاش يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com