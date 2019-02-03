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غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور شرق سوريا، لضربة جوية من التحالف الدولي.  وقال المصدر إن الغارة الأمريكية استهدفت مربض مدفعية للجيش السوري في الساعة 11 والنصف من ليل السبت 22 شباط في منطقة السكرية غرب البوكمال، ما أدى لتدمير المدفع و إصابة جنديين.  وتأتي الغارة الأمريكية على مواقع الجيش السوري بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة قرار انسحابها من سوريا ، وسط تشكيك دولي بهذا القرار.  وسبق وأن استهدف التحالف الدولي في أواخر العام الماضي 2018، مواقع للجيش السوري قرب قاعدة التنف الأمريكية جنوب سورية عبر راجمات الصواريخ ، مستببا بأضرار مادية.
غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري




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