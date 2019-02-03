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الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق عيروني كريات شمونة ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم , في مباراة قاع مصيرية للمعسكر السخنيني .


يشار الى أن اتحاد ابناء سخنين الذي يمر بظروف صعبة يحتل المرتبة 13 قبل الاخيرة برصيد 15 نقطة , امام فريق كريات شمونة في المرتبة الثامنة برصيد 25 نقطة , خسارة سخنينية ستورط الفريق أكثر في قاع اللائحة وخطر الهبوط سيكون اقرب من اي وقت سابق .

يشار الى أن سخنين خسر في المباراة الاخيرة أمام مكابي بيتح تكفا بالنتيجة 1-0 , الجمهور الغاضي قام باعمال شغب وتم معاقبة الفريق بغرامة 20 الف شيقل ومبارتين بدون جمهور ومباراة خارج الملعب البيتي .
الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية




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