الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية

يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق عيروني كريات شمونة ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم , في مباراة قاع مصيرية للمعسكر السخنيني .

يشار الى أن اتحاد ابناء سخنين الذي يمر بظروف صعبة يحتل المرتبة 13 قبل الاخيرة برصيد 15 نقطة , امام فريق كريات شمونة في المرتبة الثامنة برصيد 25 نقطة , خسارة سخنينية ستورط الفريق أكثر في قاع اللائحة وخطر الهبوط سيكون اقرب من اي وقت سابق .يشار الى أن سخنين خسر في المباراة الاخيرة أمام مكابي بيتح تكفا بالنتيجة 1-0 , الجمهور الغاضي قام باعمال شغب وتم معاقبة الفريق بغرامة 20 الف شيقل ومبارتين بدون جمهور ومباراة خارج الملعب البيتي .