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Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية



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جميع المجوهرات تمَّ تصميمها باليد مع دمج أحجار سواروڤسكي ملونة بألوان ربيعية. قطع المجموعة المتنوعة مقدمة بستابل "ميكس أند ماتش" فيمكن استعمالها كطقم مجوهرات متناسق.


الأسعار: خواتم: 269 - 129 ش., حلق: 449 - 129 ش., سلاسل: 569 - 189 ش., اساور: 849 - 229 ش., دبابيس شعر: 379 - 179 ش.

متوفرة بحانوت الأون لاين www.michalnegrin.co.il وفي شبكة الحوانيت في أنحاء البلاد.




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