أليجري, يبرر, تصرف, ديبالا,

وجد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، مبررًا لتصرف باولو ديبالا، نجم السيدة العجوز، خلال مباراة بارما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وكان أليجري أبقى ديبالا خلال مباراة بارما التي انتهت بالتعادل 3-3، على مقاعد البدلاء، إلا أن اللاعب قرر مغادرة الملعب والدخول إلى غرفة الملابس.وقال أليجري، في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "مغادرة ديبالا للملعب؟ أتوقع أنه قام بذلك بعدما شعر بالبرد".يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف.