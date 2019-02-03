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غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد



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شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد بعد نشر اشرطة مصورة في بعض من المطاعم لبيع الوجبات السريعة تبين من خلالها وجود حشرات .


احد الاشرطة كان في احدى فروع شبكة معروفة للبيتسا بمنطقة حيفا , حيث تم توثيق فئران على طاولة تحضير البيتسا مما اثار ضجة كبيرة في شبكات التواصل , اما الشريط الثاني كان في مطعم للحوم في منطقة المركز حيث كانت حشرات بالقرب من ثلاجة للمشروبات .

المواطنون عبروا عن استياؤهم الشديد مؤكدين أن هذه المطاعم تستهتر بصحتهم مطالبين وزارة الصحة والجهات المختصة بالتحرك فوراً .


صورة توضيحية
غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد




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