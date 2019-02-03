غضب, عارم, من, بعض, مطاعم, الوجبات, السريعة, في, البلاد,

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد بعد نشر اشرطة مصورة في بعض من المطاعم لبيع الوجبات السريعة تبين من خلالها وجود حشرات .

احد الاشرطة كان في احدى فروع شبكة معروفة للبيتسا بمنطقة حيفا , حيث تم توثيق فئران على طاولة تحضير البيتسا مما اثار ضجة كبيرة في شبكات التواصل , اما الشريط الثاني كان في مطعم للحوم في منطقة المركز حيث كانت حشرات بالقرب من ثلاجة للمشروبات .المواطنون عبروا عن استياؤهم الشديد مؤكدين أن هذه المطاعم تستهتر بصحتهم مطالبين وزارة الصحة والجهات المختصة بالتحرك فوراً .صورة توضيحية